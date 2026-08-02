На НТВ хотели сделать вторую «Трассу», а получился стыдный плагиат: «Содрали лучшее с "Хрустального"»

Телеканал НТВ давно известен своей любовью к добротным детективным историям. Однако далеко не каждая новинка оказывается способна повторить триумф такого проекта, как «Первый отдел».

Сериал 2025 года «Вторая семья» получил самое престижное место в прайм-тайм, где традиционно размещаются проверенные хиты вроде «Невского». Однако ожидаемого эффекта не последовало. Картина не просто оказалась слабее своих предшественников — она заметно разочаровала аудиторию.

Сюжет

Жизнь следователя Ольги Крапивиной много лет назад раскололась на «до» и «после»: полгода в плену у маньяка и рождение ребёнка от него оставили глубокий след. Спустя почти полтора десятилетия героиня всё ещё борется с последствиями — ночные кошмары, приступы паники и отсутствие личного счастья.

По службе бывший возлюбленный, он же начальник, отправляет Ольгу в родной город — якобы для расследования серии дерзких ограблений, но на деле это лишь способ отомстить за разрыв. Однако вскоре выясняется, что преступления напрямую связаны с её давней травмой.

Отзывы

На главные роли в сериале пригласили Карину Андоленко и Антона Батырева, однако их исполнение вызвало неоднозначную реакцию. Часть аудитории сочла актёрскую игру недостаточно убедительной, другие просто не прониклись предложенными образами.

Не меньше нареканий досталось и сценаристам: зрители рассчитывали на более искусный сюжет, а вместо этого увидели то, что их разочаровало и даже вызвало подозрения в копировании.

«Сюжет ничего еще вроде, но игра актеров — кошмар», «4 серий хватило бы за глаза», «Чушь какая, завязка с личной драмой содрана с "Хрустального" и "Трассы", переписано один в один», — пишут в Сети.

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