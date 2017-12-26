Меню
Отзывы о кинотеатре Люмьер
Отзывы о кинотеатре Люмьер
Данияр Ракулов
26 декабря 2017, 21:12
Ну что сказать? Закрылся кинотеатр Казахстан, а болезни все те же. Пришли с женой за последние три года первый раз в кино на 23:40 и опа! Не менее 10 человек. Да я в другое время не могу, работаю. Было нас четверо, ну неужели 3600 тенге за четверых зрителей не окупят затраты на электричество? В Казахстан перестали ходить потому что бедлам и разруха. А тут новое говорят (сам не видел, причину описал выше), ну и что? Больше туда ни ногой, такая вам антиреклама вместо положительного отзыва и советов друзьям сходить к вам. Удачи в ваших стандартных Экибастузских начинаниях. Слава Назарбаеву и его семье! (Это чтобы в экстремизме не обвинили).
Киноафиша.инфо
Данияр, добрый вечер! Спасибо за отзыв и с наступающими Новогодними праздниками вас!
Передадим информацию коллегам в ближайшее время.
Алексей Конев
16 апреля 2019, 16:27
Здравствуйте возможно ли у вас забронировать билет за выход фильма ? который 100% выйдет в вашем кинотеатре!
