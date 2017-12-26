Menu
Kinoafisha
Ekibastuz, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha Ekibastuz
Cinemas
Lyumer
Lyumer Cinema Reviews
Lyumer Cinema Reviews
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
About the cinema
Showtimes
Map
Reviews
Lyumer Cinema Reviews
All about the cinema
Comments
Discuss in Chat (ru)
New
Top
Write review
Данияр Ракулов
26 December 2017, 21:12
Ну что сказать? Закрылся кинотеатр Казахстан, а болезни все те же. Пришли с женой за последние три года первый раз в кино на 23:40 и опа! Не менее 10 человек. Да я в другое время не могу, работаю. Было нас четверо, ну неужели 3600 тенге за четверых зрителей не окупят затраты на электричество? В Казахстан перестали ходить потому что бедлам и разруха. А тут новое говорят (сам не видел, причину описал выше), ну и что? Больше туда ни ногой, такая вам антиреклама вместо положительного отзыва и советов друзьям сходить к вам. Удачи в ваших стандартных Экибастузских начинаниях. Слава Назарбаеву и его семье! (Это чтобы в экстремизме не обвинили).
26 December 2017, 21:12
0
0
Reply
Киноафиша.инфо
28 December 2017, 18:20
in reply to a message
Данияр Ракулов от 26 December 2017, 21:12
Данияр, добрый вечер! Спасибо за отзыв и с наступающими Новогодними праздниками вас!
Передадим информацию коллегам в ближайшее время.
28 December 2017, 18:20
0
0
Reply
Алексей Конев
16 April 2019, 16:27
Здравствуйте возможно ли у вас забронировать билет за выход фильма ? который 100% выйдет в вашем кинотеатре!
16 April 2019, 16:27
0
0
Reply
Only registered users can comment
Log in using
VK
OK
By logging in, you agree to the
terms of use
Authorisation by email
Discussing now
Maxi Cinema
1 comment
Now Playing
New Releases
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
A Big, Bold, Beautiful Journey
2025, USA, Adventure, Drama, Fantasy, Romantic
Аш пен тоқ
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy, Fantasy
Junglilau
2025, Kazakhstan, Comedy
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
The Long Walk
2025, USA, Horror
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Splitsville
2025, USA, Comedy
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
Goat
2025, USA, Horror, Sport
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree
Передадим информацию коллегам в ближайшее время.
Authorisation by email