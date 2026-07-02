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Киноафиша Фильмы Демон скорости Расписание Демон скорости (2026) в Астане на сегодня

Расписание Демон скорости (2026) в Астане на сегодня

Демон скорости
Демон скорости ужасы 2026 / США
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Расписание Демон скорости в Астане на 2 июля 2026
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
17:00 от 3200 ₸ 00:15 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
16:10 от 3000 ₸ 22:35 от 3800 ₸ 00:25 от 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
00:00 от 3000 ₸ 01:00 от 3000 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
14:50 от 2600 ₸ 21:20 от 2800 ₸ 23:20 от 2800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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