Расписание Демон скорости в Астане на 2 июля 2026 Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 17:00 от 3200 ₸ 00:15 от 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 16:10 от 3000 ₸ 22:35 от 3800 ₸ 00:25 от 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 00:00 от 3000 ₸ 01:00 от 3000 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 14:50 от 2600 ₸ 21:20 от 2800 ₸ 23:20 от 2800 ₸