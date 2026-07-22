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Киноафиша Статьи «Дом дракона» может быть и хуже, чем «Игра престолов», но в одном он превзошел хит HBO: даже фанаты не поспорят

«Дом дракона» может быть и хуже, чем «Игра престолов», но в одном он превзошел хит HBO: даже фанаты не поспорят

22 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Эту часть жизни Таргариенов в нем раскрыли лучше.

Поклонники до сих пор спорят, какой сериал лучше — «Игра престолов» или «Дом Дракона». Но многие уже признают: приквел смог сделать то, что не удалось оригиналу. Речь идет о драконах, которые наконец перестали быть просто красивыми спецэффектами.

Каждый дракон стал полноценным персонажем

В «Игре престолов» зрители хорошо знали Дрогона, но Рейгаль и Визерион оставались скорее дополнением к истории Дейенерис. В «Доме Дракона» ситуация совсем другая.

У каждого дракона есть собственный характер. Караксес отличается вспыльчивостью и постоянно рвется в бой, Вхагар поражает своей мощью и жестокостью, а Санфайр демонстрирует удивительную преданность своему всаднику. Благодаря этому зрители воспринимают драконов не как оружие, а как отдельных героев, за судьбой которых действительно интересно следить.

Связь с всадниками стала намного глубже

Кадр из сериала «Дом дракона»

Авторы приквела уделили большое внимание отношениям между Таргариенами и их драконами. Сериал показывает, что эта связь строится не только на способности летать вместе.

Драконы чувствуют эмоции своих хозяев, защищают их и нередко оказываются похожими на них характером. Именно поэтому выбор всадника здесь выглядит не случайностью, а настоящей духовной связью. Эта деталь делает многие сцены гораздо эмоциональнее, чем в «Игре престолов».

Поэтому потери воспринимаются совсем иначе

Когда дракон погибает в «Доме Дракона», зрители переживают не только за его хозяина, но и за самого крылатого героя. У каждого из них уже есть собственная история, привычки и характер, поэтому такие моменты производят гораздо более сильное впечатление.

Именно это многие называют главным достижением приквела. «Дом Дракона» не просто увеличил количество драконов на экране, а сумел превратить их в полноценных участников истории. И в этом отношении сериал действительно смог превзойти «Игру престолов».

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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