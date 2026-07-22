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Киноафиша Статьи «Валик-джан, я тебе тест предложу»: только настоящие поклонники «Мимино» ответят на все 5 вопросов без ошибок

«Валик-джан, я тебе тест предложу»: только настоящие поклонники «Мимино» ответят на все 5 вопросов без ошибок

22 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мимино»

Попробуйте и вы свои силы.

Прошло почти полвека с момента выхода «Мимино», но эта комедия Георгия Данелии по-прежнему остается одной из самых любимых у зрителей. Фразы героев давно стали народными, а многие сцены до сих пор вызывают улыбку с первого просмотра. Но насколько хорошо вы действительно помните этот фильм?

Вас ждут всего пять вопросов, но не спешите думать, что испытание окажется простым. Некоторые детали фильма помнят только те, кто пересматривал «Мимино» не один раз.

Сможете ли вы вспомнить знаковые эпизоды, реплики героев и другие моменты, без которых невозможно представить эту советскую классику?

Если считаете себя настоящим поклонником «Мимино», попробуйте ответить на все пять вопросов без единой ошибки. Возможно, именно вы сможете доказать, что знаете эту легендарную комедию практически наизусть.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).

Фото: Кадр из фильма «Мимино»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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