Showtimes for Speed Demon in Astana on 2 July 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 14:50 from 2600 ₸ 21:20 from 2800 ₸ 23:20 from 2800 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 17:00 from 3200 ₸ 00:15 from 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 16:10 from 3000 ₸ 22:35 from 3800 ₸ 00:25 from 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 00:00 from 3000 ₸ 01:00 from 3000 ₸