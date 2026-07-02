Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Speed Demon Showtimes for Speed Demon (2026) in Astana today

Showtimes for Speed Demon (2026) in Astana today

Speed Demon
Speed Demon Horror 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 2 Tomorrow 3
Format
Group Screenings

Showtimes for Speed Demon in Astana on 2 July 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
14:50 from 2600 ₸ 21:20 from 2800 ₸ 23:20 from 2800 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
17:00 from 3200 ₸ 00:15 from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
16:10 from 3000 ₸ 22:35 from 3800 ₸ 00:25 from 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
00:00 from 3000 ₸ 01:00 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more