Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
13:00 от 19:20 от 22:10 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
10:30 от 11:10 от 13:25 от 15:00 от 16:35 от 19:00 от 21:30 от 23:30 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
12:25 от 14:25 от 18:50 от 21:50 от 23:25 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
00:00 от
2D, RU
15:15 от 21:40 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:00 от 18:20 от 20:40 от 23:00 от 01:20 от
2D, KZ
10:40 от 13:00 от 15:00 от 17:20 от 19:40 от 22:00 от 00:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:05 от 11:45 от 13:45 от 14:20 от 16:25 от 18:10 от 21:40 от 23:40 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
17:10 от 19:10 от 21:10 от
2D, KZ
10:30 от 12:30 от 16:10 от 18:10 от 20:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
14:30 от 17:10 от 19:10 от
2D, KZ
11:50 от 13:30 от 16:10 от 18:10 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
14:50 от 17:00 от 18:40 от 22:40 от 00:50 от
2D, KZ
13:50 от 16:00 от 17:40 от 21:40 от 23:50 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
14:20 от 15:00 от 17:00 от 21:40 от 23:40 от 01:40 от
2D, KZ
10:10 от 11:40 от 12:00 от 13:20 от 14:00 от 16:00 от 20:40 от 22:40 от 00:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
15:30 от 17:30 от 19:30 от 21:30 от 23:30 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
16:00 от 18:00 от 20:00 от 22:00 от 00:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
16:00 от 20:00 от 22:00 от 01:00 от
2D, KZ
11:00 от 13:00 от 15:00 от 17:00 от 18:00 от 19:00 от 21:00 от 23:00 от 00:00 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
10:00 от 13:30 от 15:40 от 19:40 от 21:45 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
11:00 от 13:00 от 15:00 от 17:00 от 19:00 от 21:00 от 23:00 от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
12:40 от 21:00 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
10:35 от 12:35 от 14:35 от 16:35 от 18:35 от 20:35 от 22:35 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
12:40 от 14:30 от 16:30 от 18:30 от 20:30 от 22:30 от
