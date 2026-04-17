Грин-де-Вальд или Дамблдор? Поставлю точку в вечном споре, кто сильнее

Легендарная дуэль между двумя сильнейшими волшебниками XX века прочно закрепилась в истории магического мира. Так, кто сильнее?

На самом деле Дамблдор сильнее Грин-де-Вальда. Ключевое свидетельство — победа Дамблдора в дуэли 1945 года. Это решающий факт, который ставит его выше в ранге магической мощи.

Почему Дамблдор сильнее

Дамблдор показан как исключительно одарённый маг. У него глубокие знания теории и практики магии. Он владеет сложными заклинаниями и понимает артефакты. Кроме силы заклинаний, у него выдающееся стратегическое мышление. Он умеет читать людей и строить долгие планы. Это давало ему преимущество против хитрых и опасных противников. После того как Старшая Палочка перешла к нему, его возможности ещё больше возросли.

Почему Грин-де-Вальд тоже очень опасен

Грин-де-Вальд был харизматичным лидером. Он собрал большую армию сторонников и умел влиять на людей. Его магическая мощь и амбиции делали его угрозой для всего магического сообщества. Он умел действовать масштабно и без жалости. До 1945 года он контролировал значительную часть магического мира, во многом благодаря тому, что владел Бузинной палочкой.

Роль Бузинной палочки

Эта палочка серьёзно меняет баланс сил. Её владелец получает заметное усиление в дуэлях и при работе с мощными заклинаниями. Именно обладание палочкой сделало Грин-де-Вальда особенно опасным. Когда палочка перешла к Дамблдору, преимущество оказалось на стороне второго.

Вывод

Грин-де-Вальд — один из сильнейших и самых опасных волшебников своего времени. Тем не менее Дамблдор превосходит его по мастерству, уму и тактике. Победа в дуэли 1945 года подтверждает это. Теоретически исход мог бы быть иным в других условиях, например, если бы Грин-де-Вальд продолжал владеть Бузинной палочкой и застал Дамблдора врасплох. Но по канону сильнее именно Дамблдор.