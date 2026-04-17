«Надоел криминал. Ничего больше в жизни нет?»: «Приговор» с Васильевым еще не вышел, но уже нарвался на ярую критику от зрителей

Сериал «Приговор» еще не вышел, но уже вызвал споры. История про несправедливо осужденного Савву выглядит знакомо, но зрители спорят, сможет ли проект предложить что-то новое. Одни ждут сильную драму, другие заранее настроены скептически.

О чем история

Главный герой Савва в юности связался с криминалом и оказался за решеткой по делу об убийстве. Приговор оказался ошибочным, но годы в тюрьме уже не вернуть. После освобождения он пытается начать спокойную жизнь, однако прошлое быстро дает о себе знать.

Угрозы, старые связи и незакрытые вопросы заставляют его вернуться к тому, от чего он хотел уйти. Савва решает найти тех, кто разрушил его судьбу, даже если правда окажется опаснее, чем он ожидал.

Что говорят зрители

Проект режиссера Дениса Карышева с Антоном Васильевым, Игорем и Григорием Верниками, Кариной Андоленко привлек внимание еще до премьеры. Многие отмечают именно актерский состав: «Антон Васильев, Верники, Андоленко — уже ради них стоит посмотреть».

Есть и осторожный интерес: «Судя по всему, криминальная драма обещает быть напряженной и захватывающей». При этом часть зрителей настроена сдержанно: «Очень надеюсь, что ожидания оправдаются».

Но звучит и критика. Кто-то сомневается в оригинальности: «Звездный… скажите еще “свежий сюжет”». Другие устали от жанра: «Надоел криминал. Ничего больше в жизни нет?», «Десятки лет рассказывают о самом дорогом и бесценном: преступность — наше все».

На этом фоне «Приговор» оказывается в ситуации, когда интерес есть, но доверие нужно еще заслужить. Именно реакция после премьеры покажет, сможет ли сериал выйти за рамки привычной криминальной драмы.