«Надоел криминал. Ничего больше в жизни нет?»: «Приговор» с Васильевым еще не вышел, но уже нарвался на ярую критику от зрителей

«Надоел криминал. Ничего больше в жизни нет?»: «Приговор» с Васильевым еще не вышел, но уже нарвался на ярую критику от зрителей

17 апреля 2026 20:33
Кадр из сериала «Приговор»

Кажется, любовь фанатов придется еще заслужить.

Сериал «Приговор» еще не вышел, но уже вызвал споры. История про несправедливо осужденного Савву выглядит знакомо, но зрители спорят, сможет ли проект предложить что-то новое. Одни ждут сильную драму, другие заранее настроены скептически.

О чем история

Главный герой Савва в юности связался с криминалом и оказался за решеткой по делу об убийстве. Приговор оказался ошибочным, но годы в тюрьме уже не вернуть. После освобождения он пытается начать спокойную жизнь, однако прошлое быстро дает о себе знать.

Угрозы, старые связи и незакрытые вопросы заставляют его вернуться к тому, от чего он хотел уйти. Савва решает найти тех, кто разрушил его судьбу, даже если правда окажется опаснее, чем он ожидал.

Что говорят зрители

Проект режиссера Дениса Карышева с Антоном Васильевым, Игорем и Григорием Верниками, Кариной Андоленко привлек внимание еще до премьеры. Многие отмечают именно актерский состав: «Антон Васильев, Верники, Андоленко — уже ради них стоит посмотреть».

Есть и осторожный интерес: «Судя по всему, криминальная драма обещает быть напряженной и захватывающей». При этом часть зрителей настроена сдержанно: «Очень надеюсь, что ожидания оправдаются».

Но звучит и критика. Кто-то сомневается в оригинальности: «Звездный… скажите еще “свежий сюжет”». Другие устали от жанра: «Надоел криминал. Ничего больше в жизни нет?», «Десятки лет рассказывают о самом дорогом и бесценном: преступность — наше все».

На этом фоне «Приговор» оказывается в ситуации, когда интерес есть, но доверие нужно еще заслужить. Именно реакция после премьеры покажет, сможет ли сериал выйти за рамки привычной криминальной драмы.

Фото: Кадр из сериала «Приговор»
Екатерина Адамова
Кто стоит за убийствами в «Отпечатках»: самые обсуждаемые версии и догадки зрителей (до финала осталось 2 эпизода) Кто стоит за убийствами в «Отпечатках»: самые обсуждаемые версии и догадки зрителей (до финала осталось 2 эпизода) Читать дальше 17 апреля 2026
Премьеру Первого канала «Эль Русо» раскритиковали и уличили в плагиате: «Все замазали развесистой "клюквой" по принципу "и так сойдёт"» Премьеру Первого канала «Эль Русо» раскритиковали и уличили в плагиате: «Все замазали развесистой "клюквой" по принципу "и так сойдёт"» Читать дальше 16 апреля 2026
«Первый» готовит премьеру-«бомбу» с Антоном Хабаровым: «Лучшая военная мелодрама, что я видела» «Первый» готовит премьеру-«бомбу» с Антоном Хабаровым: «Лучшая военная мелодрама, что я видела» Читать дальше 16 апреля 2026
Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Читать дальше 15 апреля 2026
Эта новинка НТВ оказалась намного лучше «Первого отдела 5»: зрители хвалят всё — от сюжета до актёров Эта новинка НТВ оказалась намного лучше «Первого отдела 5»: зрители хвалят всё — от сюжета до актёров Читать дальше 14 апреля 2026
«Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры «Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры Читать дальше 13 апреля 2026
Очередная замена Спасской, Каменской и Швецовой или что-то новое: нас ждет детектив о честном следователе — «Дерзкая» Очередная замена Спасской, Каменской и Швецовой или что-то новое: нас ждет детектив о честном следователе — «Дерзкая» Читать дальше 18 апреля 2026
Вместо многосерийного «Первого отдела», когда кучи сезонов не нужны: нашла 3 российских детектива с увлекательным сюжетом Вместо многосерийного «Первого отдела», когда кучи сезонов не нужны: нашла 3 российских детектива с увлекательным сюжетом Читать дальше 18 апреля 2026
У нее есть 9 дней, чтобы вернуть сестру: свежий тизер «Очарованных» со звездой «Как приручить лису» уже как мини-фильм (видео) У нее есть 9 дней, чтобы вернуть сестру: свежий тизер «Очарованных» со звездой «Как приручить лису» уже как мини-фильм (видео) Читать дальше 17 апреля 2026
