Русский English
Кто стоит за убийствами в «Отпечатках»: самые обсуждаемые версии и догадки зрителей (до финала осталось 2 эпизода)

17 апреля 2026 21:31
Кадр из сериала «Отпечатки»

Развязку увидим 30 апреля.

Пока второй сезон «Отпечатков» официально не анонсирован, вокруг него уже строят целые теории. Проект обсуждают как возможную часть большой тру-крайм франшизы, а продолжению даже приписывают рабочее название «Киллер».

На этом фоне зрители активно спорят — стоит ли вообще ждать новый сезон и что там могут показать.

Что думают о первом сезоне

Мнения разделились почти сразу. Одни отмечают атмосферу и реализм: «будничный, тягучий и почти документальный, но посмотреть все же стоит». Другие настроены жестче: «скучный детектив с банальным сюжетом» и «никакой изюминки нет».

Часть зрителей упрекает сериал в вторичности: «после пятой серии кажется клоном “Зова русалки”». При этом даже критики признают, что интрига работает: «кто убивает пока все же не ясно».

Какие версии строят зрители

Основная теория звучит так: «Все преступления связаны с детдомом и с местью» — эта версия появляется в Сети чаще всего.

Под подозрение попадают сразу несколько персонажей. Кто-то считает, что это «идеально-положительный бойфренд», другие делают ставку на Рому: «если это он, то понятно — его отвергли». Есть и более неожиданные версии: «может второй муж замешан?» или «нам просто еще не показали маньяка».

Зрители спорят и о логике сюжета: «в плохом детективе можно быстро вычислить преступника», но пока финал не раскрыт, интерес сохраняется.

Даже те, кто критикует сериал, продолжают смотреть: «смотрю не без интереса, хочется узнать, в чем дело». Именно это и держит проект на плаву — спорный, неровный, но все еще интригующий. Напомним, 7-я серия выйдет 24 апреля, а 8-я — 30 числа.

Екатерина Адамова
