Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Единороги, львоящеры и ледяные пауки: что о Вестеросе не рассказала «Игра престолов» — вы точно удивитесь

Единороги, львоящеры и ледяные пауки: что о Вестеросе не рассказала «Игра престолов» — вы точно удивитесь

18 апреля 2026 07:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

Сага стала бы более зрелищной.

Сериал «Игра престолов» показал только часть богатого книжного мира. HBO сосредоточился на главной драме и политике, а многое из глубокой мифологии и глобального масштаба Долгой Ночи осталось только в книгах.

Ещё в 90‑е, с выходом первой книги «Песнь льда и огня», читатели получили сложную и продуманную мифологию. Мартин создал длинную историю континента, но телеадаптация упростила сагу ради темпа и хронометража. Из‑за этого ряд важных деталей и существ не попал на экран.

Люди - не коренные жители Вестероса

Книжная история напоминает, что Вестерос постепенно заселялся. Изначально там жили Дети Леса. Континент был покрыт дикими лесами, не было королей и массовых войн, и магия оставалась главным оружием местных. Появление Первых Людей кардинально изменило картину, но сериал почти не стал развивать эту доисторическую тему.

Белым Ходокам потребовалось две тысячи лет, чтобы собрать армию

В книгах Дети Леса объясняют, что создавали Ходоков в отчаянии: их убивали и вырубали священные рощи, поэтому они искали защиту от людей. При этом сама Долгая Ночь наступила лишь через две тысячи лет после мирного соглашения между Детьми и Первыми Людьми. Этот временной разрыв остаётся загадкой на страницах, и сериал упростил хронологию, чтобы не усложнять сюжет. Одно из возможных объяснений — Ходоки ушли на север и там накапливали силы прежде чем вернуться.

Вестерос — не единственный континент, переживший Долгую Ночь

Книги показывают, что холод тогда коснулся гораздо большего мира, а не только Севера. В восточных землях были построены гигантские укрепления, а в легендах упоминаются экзотические существа — львоящеры, единороги, гигантские ледяные пауки и другие. Телесериал исключил многие из этих элементов, и из‑за этого экранный мир кажется уже и местами менее пугающим, чем книжный оригинал.

Долгая Ночь в «Игре престолов» описана как главная угроза, но сериал почти не показывает, как эта катастрофа выглядела за пределами Севера. В центре сюжета остается угроза в Вестеросе, тогда как последствия мирового холода на юге и востоке почти не показаны. На экране все сводится к одной линии, но в книгах эта история масштабнее.

Необычные создания

В книгах мир саги населяет много необычных созданий. Помимо драконов и лютоволков там есть львоящеры — крупные твари болот Перешейка. Они лежат в воде и маскируются под гниющие брёвна, а их зубы остры, как кинжалы. Голова такого зверя украшает герб дома Ридов, и старые песни говорят, что Болотные Короли ездили на львоящерах в бой.

Еще одним элементом мира были единороги. В древние времена люди нападали верхом на этих животных, а потом эти существа долгое время почитались и появлялись на знамёнах некоторых благородных домов. Такие детали показывают богатство и странность вселенной, которые в сериале оказались почти невидимыми.

Главный страх Севера в книгах — гигантские ледяные пауки. Эти арахниды выглядят по-настоящему угрожающе. В шоу их почти не показали, вместо этого Белых Ходоков посадили на привычных мёртвых лошадей. По этой причине многие зрители до самого финала надеялись увидеть жутких пауков, но надежды не оправдались.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нед Старк умер еще в первом сезоне, но в итоге стал главным победителем всей «Игры Престолов»: после этой теории вы захотите еще раз пересмотреть сериал Нед Старк умер еще в первом сезоне, но в итоге стал главным победителем всей «Игры Престолов»: после этой теории вы захотите еще раз пересмотреть сериал Читать дальше 19 апреля 2026
Именно линия Дорна в «Игре престолов» — самая грубая ошибка: только те, кто читал «Пир стервятников», поймут разницу Именно линия Дорна в «Игре престолов» — самая грубая ошибка: только те, кто читал «Пир стервятников», поймут разницу Читать дальше 17 апреля 2026
На Рождество развернется беспощадная битва премьер: ради чего зрители могут бросить нового «Гарри Поттера» На Рождество развернется беспощадная битва премьер: ради чего зрители могут бросить нового «Гарри Поттера» Читать дальше 19 апреля 2026
Задолго до «Проекта «Конец света» был другой дружелюбный инопланетянин: чем закончился на самом деле сериал «Альф» Задолго до «Проекта «Конец света» был другой дружелюбный инопланетянин: чем закончился на самом деле сериал «Альф» Читать дальше 18 апреля 2026
Красивая пустышка или мечта? Эта драма обещает стать настоящей «бомбой» весной 2026 — уже обсуждают вовсю Красивая пустышка или мечта? Эта драма обещает стать настоящей «бомбой» весной 2026 — уже обсуждают вовсю Читать дальше 18 апреля 2026
Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много Читать дальше 17 апреля 2026
Один сезон, но по нервам бьют не хуже 1000 серий: 3 коротких аниме, которые можно осилить за выходные Один сезон, но по нервам бьют не хуже 1000 серий: 3 коротких аниме, которые можно осилить за выходные Читать дальше 17 апреля 2026
Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Читать дальше 17 апреля 2026
60 000 000 долларов за одну серию: самые дорогие сериалы в истории — в списке нет «Игры престолов» 60 000 000 долларов за одну серию: самые дорогие сериалы в истории — в списке нет «Игры престолов» Читать дальше 17 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше