Единороги, львоящеры и ледяные пауки: что о Вестеросе не рассказала «Игра престолов» — вы точно удивитесь

Сериал «Игра престолов» показал только часть богатого книжного мира. HBO сосредоточился на главной драме и политике, а многое из глубокой мифологии и глобального масштаба Долгой Ночи осталось только в книгах.

Ещё в 90‑е, с выходом первой книги «Песнь льда и огня», читатели получили сложную и продуманную мифологию. Мартин создал длинную историю континента, но телеадаптация упростила сагу ради темпа и хронометража. Из‑за этого ряд важных деталей и существ не попал на экран.

Люди - не коренные жители Вестероса

Книжная история напоминает, что Вестерос постепенно заселялся. Изначально там жили Дети Леса. Континент был покрыт дикими лесами, не было королей и массовых войн, и магия оставалась главным оружием местных. Появление Первых Людей кардинально изменило картину, но сериал почти не стал развивать эту доисторическую тему.

Белым Ходокам потребовалось две тысячи лет, чтобы собрать армию

В книгах Дети Леса объясняют, что создавали Ходоков в отчаянии: их убивали и вырубали священные рощи, поэтому они искали защиту от людей. При этом сама Долгая Ночь наступила лишь через две тысячи лет после мирного соглашения между Детьми и Первыми Людьми. Этот временной разрыв остаётся загадкой на страницах, и сериал упростил хронологию, чтобы не усложнять сюжет. Одно из возможных объяснений — Ходоки ушли на север и там накапливали силы прежде чем вернуться.

Вестерос — не единственный континент, переживший Долгую Ночь

Книги показывают, что холод тогда коснулся гораздо большего мира, а не только Севера. В восточных землях были построены гигантские укрепления, а в легендах упоминаются экзотические существа — львоящеры, единороги, гигантские ледяные пауки и другие. Телесериал исключил многие из этих элементов, и из‑за этого экранный мир кажется уже и местами менее пугающим, чем книжный оригинал.

Долгая Ночь в «Игре престолов» описана как главная угроза, но сериал почти не показывает, как эта катастрофа выглядела за пределами Севера. В центре сюжета остается угроза в Вестеросе, тогда как последствия мирового холода на юге и востоке почти не показаны. На экране все сводится к одной линии, но в книгах эта история масштабнее.

Необычные создания

В книгах мир саги населяет много необычных созданий. Помимо драконов и лютоволков там есть львоящеры — крупные твари болот Перешейка. Они лежат в воде и маскируются под гниющие брёвна, а их зубы остры, как кинжалы. Голова такого зверя украшает герб дома Ридов, и старые песни говорят, что Болотные Короли ездили на львоящерах в бой.

Еще одним элементом мира были единороги. В древние времена люди нападали верхом на этих животных, а потом эти существа долгое время почитались и появлялись на знамёнах некоторых благородных домов. Такие детали показывают богатство и странность вселенной, которые в сериале оказались почти невидимыми.

Главный страх Севера в книгах — гигантские ледяные пауки. Эти арахниды выглядят по-настоящему угрожающе. В шоу их почти не показали, вместо этого Белых Ходоков посадили на привычных мёртвых лошадей. По этой причине многие зрители до самого финала надеялись увидеть жутких пауков, но надежды не оправдались.