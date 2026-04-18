Помните интриганку Настю из «Большого брата»? Вот что с ней стало сейчас — не только бурная личная жизнь

Настя Ягайлова стала победительницей нашумевшего проекта. 

Она выиграла главный приз в 10 миллионов и полюбилась зрителям, но вскоре исчезла с телеэкранов.

Двадцать лет назад на российском ТВ правили реалити‑проекты. Сначала шли «За стеклом» и «Последний герой». В 2003‑м зрители следили за «Домом» и спорной программой «Голод». В 2004‑м появился «Дом‑2», который жив до сих пор. А в 2005‑м ТНТ запустил «Большой брат» — шоу с полной изоляцией участников.

Западная идея

Идея «Большого брата» родом из Нидерландов. Автор формата — Джон де Мол. Название отсылает к роману Дж. Оруэлла «1984». Суть простая: людей селят в дом без контактов с внешним миром, за ними круглосуточно следят камеры, везде микрофоны. Участники выполняют задания, а в финале остается один — победитель. Формат пошёл по всему миру: версии шоу выходили в десятках стран и приживались с небольшими отличиями в правилах голосования.

Цель — победа

Российскую версию вёлa Ингеборга Дапкунайте. В течение трёх месяцев 18 участников жили под прицелом 90 камер и 40 микрофонов. В финал вышли Сергей Евсиков, Олеся Остапенко и 19‑летняя Анастасия Ягайлова из Хабаровска. Она стала победительницей и получила 10 млн рублей.

Настя целенаправленно шла к победе. Она сумела завоевать симпатии мужчин в проекте и с помощью них выбивала противников. У неё завязался показ роман с одним из участников, Василием Печенем, который помог устранить конкурента. Настя даже объявляла о беременности — позже это оказалось ложью, но интерес публики вырос.

В финале из трёх кандидатов голосование фактически шло «за неё или против неё». Поддержка зрителей принесла ей победу и крупный приз.

После триумфа

Несколько лет после победы о Ягайловой было меньше информации на телевидении. Несмотря на громкую победу, она постепенно ушла с экранов.

После финала «Большого брата» трёх финалистов направили на шоу «Дом-2». Тогда проект находился на пике популярности и в нём ещё участвовали такие звезды, как Ольга Бузова и Алена Водонаева. Новые участники не смогли быстро перестроиться под иной формат программы.

В числе первых покинул шоу Сергей Евсиков. За ним ушла и Анастасия Ягайлова, но ушла она красиво. За ней пришел Вася. Дольше всех задержалась Олеся Остапенко, которая пыталась строить отношения с Рустамом Солнцевым. Настя после проекта какое-то время была в отношениях с Печенем, но потом они расстались. Чтобы отдохнуть от шума, она уехала в Шанхай и работала в модельном агентстве. Китайцы не знали о её российской популярности, и она жила в относительном спокойствии.

В 2008 году Анастасия решила вернуться в Россию и создать семью. У неё родился ребёнок, но через год брак распался. Позже она снова вышла замуж, родила второго сына и снова развелась.

Сейчас бывшая звезда ведёт страницы в соцсетях, где на неё подписаны несколько тысяч человек. Главный приоритет для неё — дети. О возвращении на телевидение она говорит осторожно и пока не предпринимает решительных шагов.

