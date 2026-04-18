В легендарном сериале про Будулая среди главных актеров — ни одного цыгана: кто снимался в хите

Без малого полвека назад на телеэкраны Советского Союза вышла многосерийная драма «Цыган», и зрительский успех оказался поистине ошеломительным — лента моментально превратилась в народную классику.

В центре сюжета — судьба Будулая, который потерял всех близких на полях сражений. Однако спустя долгие годы он узнаёт: его сына вырастила простая деревенская женщина, и именно с ней у героя появляется возможность обрести семейный покой и счастье во второй раз.

Что любопытно, при обилии персонажей цыганской национальности в фильме режиссёры не стали привлекать к съёмкам настоящих представителей этого народа. Действие разворачивалось на малой родине автора литературного оригинала — в Ростовской области. А исполнителями ключевых ролей стали артисты самого разного этнического происхождения.

Так, харизматичного Будулая сыграл Михай Волонтир, а он, как известно, был молдаванином. Его экранного отпрыска воплотил Алексей Никульников — коренной житель окрестностей Ростова-на-Дону.

Ирония судьбы в том, что образ цыганского сына на долгие годы превратился для актёра в своеобразное проклятие: из-за этого амплуа он постоянно терял предложения о работе, и режиссёры нередко отказывались от его кандидатуры.

Образ Насти достался Матлюбе Алимовой, уроженке Узбекистана. Олег Хабалов, несмотря на многолетнюю службу в театре «Ромэн», целиком посвящённом цыганской культуре, по национальности являлся осетином.

Роль Егора, верного друга главного героя, стала для Рудика Овсепяна единственной киноработой в жизни. Впоследствии этот армянин прославился уже на другом поприще — как одарённый прозаик и поэт.

Даже Мария Капнист, подарившая экрану образ загадочной пожилой цыганки, в действительности никогда не кочевала с табором. Она появилась на свет в аристократической петербургской семье, а вокальному мастерству обучалась у самого Фёдора Шаляпина.

То есть подлинно цыганскую историю на экране воплотили люди, напрямую не связанные с этой кочевой культурой.