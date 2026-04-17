У нее есть 9 дней, чтобы вернуть сестру: свежий тизер «Очарованных» со звездой «Как приручить лису» уже как мини-фильм (видео)

У нее есть 9 дней, чтобы вернуть сестру: свежий тизер «Очарованных» со звездой «Как приручить лису» уже как мини-фильм (видео)

17 апреля 2026 19:35
Кадр из сериала «Очарованные»

Главные роли исполнили Таисья Калинина и Даяна Гудз.

В новом тизере «Очарованных» со звездой триллера «Как приручить лису» звучит фраза «Никто не должен знать, кто мы такие» — и сразу становится понятно, что речь не просто о магии.

История начинается как легкая подростковая драма, но быстро превращается в гонку со временем, где ошибка стоит жизни. Сериал уже сравнивают с западными фэнтези-проектами, но у него есть свой тон — более мрачный и личный.

О чем будет история

Действие разворачивается в небольшом городке Искры, где люди не подозревают о существовании мира теней. Сестры Злата и Марья скрывают свои способности и живут обычной жизнью, пока не становится ясно: одна из них должна занять место хранительницы границы между мирами.

Напряжение между героинями нарастает, и в один момент все выходит из-под контроля. Марья случайно открывает портал, после чего Злата погибает и с этого момента у нее есть всего 9 дней, чтобы вернуть сестру и исправить случившееся.

Кто стоит за проектом

Сериал выйдет на «Кинопоиске» в 2026 году. Главные роли исполнили Таисья Калинина и Даяна Гудз, также в проекте задействованы Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Даниил Воробьёв.

Режиссером выступил Илья Шеховцов и судя по тизеру, проект делает ставку на атмосферу и внутренний конфликт героев, а не только на визуальные эффекты.

История строится вокруг выбора и последствий. Иименно это делает «Очарованных» не просто фэнтези, а драмой, в которой магия — лишь часть происходящего.

Фото: Кадр из сериала «Очарованные»
Екатерина Адамова
