Мудрые хозяйки давно не выкидывают скорлупу от яиц в мусорку: используют как отбеливатель и не только

17 апреля 2026 20:04
Делимся простыми и действенными лайфхаками.

Мы привыкли отправлять яичную скорлупу в мусор, даже не задумываясь, что это настоящий клад. На самом деле у этого «отхода» масса полезных применений — от кухни до ухода за собой и домом.

Как подготовить скорлупу правильно

Перед использованием скорлупу лучше промыть и очистить от внутренней пленки. Если планируете применять ее для еды или косметики, стоит дополнительно прокалить в духовке — так безопаснее.

Это простой шаг, но именно он делает все последующие способы действительно полезными, а не сомнительными.

Для здоровья и красоты

Скорлупа — один из самых доступных источников кальция. Ее измельчают в порошок и иногда добавляют в рацион, но тут важно не переусердствовать и обязательно учитывать противопоказания.

Гораздо безопаснее использовать ее в уходе за кожей: из мелкого порошка получается мягкий скраб. Кожа после него становится более гладкой и выглядит заметно свежее.

На кухне — неожиданный лайфхак

Есть хитрость, о которой знают не все: щепотка молотой скорлупы делает кофе мягче. Кальций нейтрализует кислотность, и напиток получается менее горьким.

Это тот случай, когда простой продукт неожиданно меняет вкус привычного напитка.

Для дома и растений

Скорлупа отлично работает как натуральное удобрение. Ее добавляют в почву или воду для полива, и растения получают полезные микроэлементы.

А еще крупные кусочки можно рассыпать на грядках — это помогает защитить растения от слизней без химии.

Практичная помощь в быту

Измельченная скорлупа — это мягкий абразив, который подойдет для чистки раковины. Она помогает убрать загрязнения и даже частично справиться с засорами.

А если положить ее в мешочек и отправить в стиральную машину, белые вещи могут выглядеть свежее — простой, но рабочий трюк, передает Food.

Для творчества и уюта

Скорлупа легко превращается в декор. Из нее делают мозаики, поделки и даже мини-горшки для рассады.

А еще можно сделать милые «живые» фигурки с травой вместо волос — простой способ добавить немного уюта и настроения в дом.

Анастасия Луковникова
