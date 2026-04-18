Киноафиша Статьи В СССР эту рыбу ел каждый, а теперь это турецкий деликатес: в российских магазинах и не найти

В СССР эту рыбу ел каждый, а теперь это турецкий деликатес: в российских магазинах и не найти

18 апреля 2026 08:27
В Турции немало рыбных деликатесов

Только редкие рыбаки её и вылавливают.

В советский период к дарам моря относились с особым почтением. Именно поэтому рыбная промышленность в стране наращивала обороты стремительными темпами. Более того, морепродуктов тогда выпускали так много, что нынешнего изобилия не встретишь даже в специализированных магазинах.

Взять, к примеру, пеламиду — сегодня она уже не встречается на прилавках. Этот хищник внешне схож со скумбрией, однако отличается более мощными плавниками и плотным телосложением. Его туловище покрыто очень мелкой чешуёй, а масса средней особи доходит до четырёх килограммов.

В Советском Союзе эту рыбу вылавливали преимущественно в акватории Чёрного моря. Промысел начали осваивать в конце 1930-х годов, а уже в следующем десятилетии он достиг по-настоящему грандиозных объёмов.

Советские люди оценили доступную, мясистую и сытную рыбу. Её сочное и жирное филе превосходно подходило для обжаривания, посола и приготовления консервов.

Пеламида ценилась и за отсутствие мелких костей, что делало её удобной в кулинарной обработке. Таким образом, эта рыба была не только вкусной, но и практичной в повседневном меню.

Однако со временем пеламида на прилавках уступила место своей «родственнице» — скумбрии. К тому же в Чёрном море её запасы начали истощаться: турецкий промысел оказался гораздо развитее, и теперь основной улов достаётся иностранным рыбакам. Местные промысловики изредка всё же вылавливают пеламиду и сегодня, но на продажу её больше не пускают.

Фото: КиноАфиша
Светлана Левкина
Светлана Левкина
