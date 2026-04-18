Проверьте шкаф — вдруг там простаивает миллион: эта «бабушкина» посуда из СССР сейчас стоит целое состояние

Нынешние молодые люди в массе своей относятся с недоверием к старым бабушкиным сервантам, заполняющим квартиры прошлых десятилетий. И совершенно зря.

Ведь в такой посуде порой скрываются подлинные раритеты, за которые некоторые энтузиасты готовы выложить немалые деньги. Так что не стоит торопиться убирать эти вещи на антресоли или тем более отправлять их на свалку.

Особую ценность представляет фарфор советской эпохи. Наиболее известными производителями считаются Дулёвский, Дмитровский и Ленинградский заводы.

Истинные коллекционеры ведут настоящую охоту за такими декоративными элементами, как «кобальтовая сеточка» или роспись в виде роз-«агашек». Целые сервизы с подобным оформлением достигают в цене 30 тысяч рублей. Хорошую выручку могут принести и отдельные предметы — чайные пары, сахарницы либо молочники.

Особняком стоит так называемый агитационный фарфор. За тарелку или чашку с революционными лозунгами энтузиасты готовы отдать до 100 тысяч рублей.

Среди столовых приборов повышенным спросом у собирателей пользуется мельхиор. Простейший набор ножей из этого сплава обойдётся покупателю примерно в 5 тысяч рублей. А за экземпляры, выпущенные до войны, можно выручить сумму, в десятки раз превышающую эту цифру.

Не следует обходить вниманием и хрустальные изделия. Советские пепельницы или салатники стартуют в цене от 1 тысячи рублей. Если же на посуде присутствуют серебряные вставки или декор, её стоимость возрастает многократно.