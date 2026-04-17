Помните рыжую «Мата Хари» Анну Чапман? Вот что с ней стало сейчас — сменила фамилию и родила сына

Анна Чапман по-прежнему находится в медийном поле. Она продолжает появляться на телевидении, участвует в развлекательных шоу и ведёт ряд бизнес-проектов. В последнее время она живет на две страны — Россия и Эмираты.

Ранее Чапман была широко известна как фигура международного скандала 2010 года в США. После возвращения в Россию она быстро стала медийной персоной — телеведущей и участницей светской жизни. Сейчас её активность не такая громкая, как в первые годы после скандала, но она остаётся заметной в СМИ и в деловой среде.

Детство и семья

Анна Васильевна Чапман (в девичестве Кущенко) родилась 23 февраля 1982 года в Харькове. Отец, Василий, по её словам, работал дипломатом и был связан с советскими спецслужбами. Мать, Ирина, преподавала математику в школах при посольствах и сопровождала мужа в зарубежных командировках. Пока родители работали за границей, Анна жила у бабушки в Волгограде. Позже она окончила экономический факультет РУДН с отличием.

Жизнь в Великобритании

В начале 2000-х годов Анна переехала в Лондон. Там она вышла замуж за британца Алекса Чапмана и получила его фамилию и британское гражданство. Она работала в NetJets Europe и в подразделении Barclays, занималась коммерческими проектами в авиации и международных поставках. Вместе с супругом участвовала в создании компании Southern Union, занимавшейся финансовыми операциями. Впоследствии пара развелась в 2005 году. По словам Алекса, их отношения испортились из‑за активной светской и деловой жизни Анны.

Возвращение в Россию

После развода Чапман вернулась в Москву и занялась бизнесом. Она продавала украшения, запускала онлайн‑проект по недвижимости и работала над стартапом в сфере международных услуг. Позднее основала консалтинговую компанию, помогавшую российским предприятиям выходить на зарубежные рынки. В разное время она жила и работала между Москвой и Нью‑Йорком.

Громкое дело в США

В 2010 году Анну арестовали в США в рамках дела о предполагаемой разведывательной сети. Американские власти обвинили её в работе на российскую внешнюю разведку и попытках сбора информации о политике США. Она признала вину в рамках сделки с властями и вскоре была депортирована в Россию в ходе обмена летом 2010 года.

Возвращение и новая жизнь в России

После возвращения на родину Чапман стала заметной медийной фигурой. Она вела программы на РЕН ТВ, в том числе проект «Тайны мира с Анной Чапман», участвовала в фотосессиях и рекламных кампаниях. Параллельно она занималась общественными и патриотическими инициативами, развивала бизнесы в разных сферах — от финансов до проектов, связанных с космической отраслью. Сегодня Анна по‑прежнему появляется в медиа, участвует в шоу.

О ее личной жизни известно мало. Сама она говорила о наличие сына, но так его и не показала. В 2022 году она сменила фамилию на Романова, однако причины такого выбора неизвестны.