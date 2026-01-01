Меню
Киноафиша Фильмы Марти Великолепный Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Алматы

Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Алматы

Как купить билеты на сеанс фильма «Марти Великолепный»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
16:10 от 17:10 от 19:10 от 20:10 от 21:50 от 22:50 от 00:10 от 01:10 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
17:20 от 18:20 от 21:50 от 22:50 от 23:00 от 00:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:50 от 11:50 от 14:40 от 15:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
21:40 от 00:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от 16:40 от 17:40 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
10:10 от 18:20 от 21:05 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
20:40 от 23:20 от
