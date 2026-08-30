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Киноафиша Фильмы 14 күн Расписание 14 күн (2026) в Актобе на сегодня

Расписание 14 күн (2026) в Актобе на сегодня

14 күн
14 күн комедия 2026 / Казахстан
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Сегодня 30 Завтра 31 вт 1
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Расписание 14 күн в Актобе на 30 августа 2026
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
18:00 от 3600 ₸ 19:50 от 3600 ₸ 21:40 от 3600 ₸ 23:30 от 3600 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, KZ
18:10 от 3300 ₸ 20:00 от 3300 ₸ 22:10 от 3300 ₸ 00:10 от 2900 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, KZ
16:40 от 2900 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 20:30 от 3300 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 22:20 от 3300 ₸
2D, RU
18:10 от 3300 ₸ 23:40 от 2900 ₸ 00:20 от 2900 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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