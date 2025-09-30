Меню
Kinopark 7 Keruencity

Kinopark 7 Keruencity

Актобе
Адрес
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
Телефон

+7 (701) 767-46-02

Билеты от 1500 ₸
Сеть

Kinopark Theatres

О кинотеатре

Кинотеатр Kinopark 7 Keruencity Aktobe  был открыт в октябре 2009 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе семь комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 959 посадочных мест. Есть зал VIP.

Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, звуковой системой JBL. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Расположен в ТЦ
VIP
Официант
Парковка
1 голос
Билеты от 1500 ₸
Расписание сеансов в кинотеатре Kinopark 7 Keruencity
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 1 сеанс
00:20 от 1500 ₸ ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 5 сеансов
15:00 от 1500 ₸ 18:40 от 1500 ₸ 21:40 от 1500 ₸ 22:40 от 1500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 4 сеанса
14:20 от 1500 ₸ 16:10 от 1500 ₸ 18:00 от 1500 ₸ 19:50 от 1500 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 6 сеансов
15:40 от 1500 ₸ 17:40 от 1500 ₸ 19:40 от 1500 ₸ 20:30 от 1500 ₸ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
1 голос
Фильмы в кинотеатре Kinopark 7 Keruencity

Сегодня 30
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
00:20 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
15:00 от 1500 ₸ 18:40 от 1500 ₸ 21:40 от 1500 ₸ 22:40 от 1500 ₸ 00:30 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
14:20 от 1500 ₸ 16:10 от 1500 ₸ 18:00 от 1500 ₸ 19:50 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Укради жениха, если сможешь
Укради жениха, если сможешь
2025, Казахстан, комедия
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
