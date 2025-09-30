Кинотеатр Kinopark 7 Keruencity Aktobe был открыт в октябре 2009 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе семь комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 959 посадочных мест. Есть зал VIP.
Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, звуковой системой JBL. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.