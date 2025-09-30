Меню
Киноафиша Актобе Кинотеатры Kinopark 7 Keruencity Расписание сеансов кинотеатра «Kinopark 7 Keruencity»

Расписание сеансов кинотеатра «Kinopark 7 Keruencity»

Сегодня 30
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
00:20 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
15:00 от 1500 ₸ 18:40 от 1500 ₸ 21:40 от 1500 ₸ 22:40 от 1500 ₸ 00:30 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
14:20 от 1500 ₸ 16:10 от 1500 ₸ 18:00 от 1500 ₸ 19:50 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
15:40 от 1500 ₸ 17:40 от 1500 ₸ 19:40 от 1500 ₸ 20:30 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸ 23:30 от 1500 ₸ 00:00 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
12:30 от 1500 ₸ 17:20 от 1500 ₸ 20:20 от 1500 ₸ 23:20 от 1500 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KK
14:40 от 1500 ₸ 16:30 от 1500 ₸ 18:20 от 1500 ₸ 20:10 от 1500 ₸ 22:00 от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация 2025, Япония
2D, RU
16:00 от 1500 ₸
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены комедия 2025, Казахстан
2D, KK
15:30 от 1500 ₸ 20:40 от 1500 ₸
Нескромные
Нескромные комедия 2025, США
2D, RU
23:50 от 1500 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KK
14:10 от 1500 ₸ 18:50 от 1500 ₸ 22:30 от 1500 ₸
Укради жениха, если сможешь
Укради жениха, если сможешь комедия 2025, Казахстан
2D, KK
13:50 от 1500 ₸ 16:50 от 1500 ₸
