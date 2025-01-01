Меню
Kinopark 7 Keruencity
ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
1.1 км
Локомотив
ул. Ш.Уалиханова, 35
2.1 км
Урал
ул. Советская, 11
127 км
Молодежный
ул. Мира, 14
129 км
Колос
ул. Комсомольская, 20
136 км
Орск
Краматорская, 8б
139 км
Киноформат
просп. Мира, 15г, ТРК «Европейский»
140 км
Мир
ул. Ленина 54
141 км
Кинозал 3D
ул. Ленина, 43
158 км
Мир
Оренбургская обл., пос. Саракташ, ул. Мира, 88
176 км
Центр культурного развития
ул. Персиянова, 40/1
182 км
РДК Караванный
Оренбургская обл., п. Караванный, ул. Советская, 8
190 км
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
