Локомотив

Актобе
Адрес
г. Актобе, ул. Ш.Уалиханова, 35
Телефон

+7 (7132) 21-50-37

О кинотеатре

Кинотеатр Локомотив в Актобе находится на улице Ш.Уалиханова, 35. Он является частью телекомпании РИКА-ТВ. Гостей встречает один комфортабельный и уютный кинозал, оснащенный передовым оборудованием: новейшим проектором, многоканальной системой звука, экраном с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

7 голосов
Отзывы о кинотеатре

aaktobe-2000 29 марта 2024, 12:11
комедия с неожиданной развязкой. земляки молодцы, хороший фильм сняли
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Укради жениха, если сможешь
2025, Казахстан, комедия
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Нескромные
2025, США, комедия
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
