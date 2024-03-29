Кинотеатр Локомотив в Актобе находится на улице Ш.Уалиханова, 35. Он является частью телекомпании РИКА-ТВ. Гостей встречает один комфортабельный и уютный кинозал, оснащенный передовым оборудованием: новейшим проектором, многоканальной системой звука, экраном с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.