Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films 14 kun Showtimes for 14 kun (2026) in Aktobe today

Showtimes for 14 kun (2026) in Aktobe today

14 kun
14 kun Comedy 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Today 30 Tomorrow 31 Tue 1
Format
Group Screenings

Showtimes for 14 kun in Aktobe on 30 August 2026
Kinopark 7 Keruencity g. Aktobe, ul. M.Mametovoy, 4, TRTs «KeruenCity Aktobe»
2D, KZ
18:00 from 3600 ₸ 19:50 from 3600 ₸ 21:40 from 3600 ₸ 23:30 from 3600 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall g. Aktobe, pr. Sankibay bytyra 14/1, Aktobe Mall, 2-etazh
2D, KZ
18:10 from 3300 ₸ 20:00 from 3300 ₸ 22:10 from 3300 ₸ 00:10 from 2900 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza g. Aktobe, TRTs Dalida Plaza, pr. Alii Moldagulovoy 74, 2 etazh
2D, KZ
16:40 from 2900 ₸ 19:20 from 3300 ₸ 20:30 from 3300 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:20 from 3300 ₸
2D, RU
18:10 from 3300 ₸ 23:40 from 2900 ₸ 00:20 from 2900 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more