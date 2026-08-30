Showtimes for 14 kun in Aktobe on 30 August 2026 Kinopark 7 Keruencity g. Aktobe, ul. M.Mametovoy, 4, TRTs «KeruenCity Aktobe» 2D, KZ 18:00 from 3600 ₸ 19:50 from 3600 ₸ 21:40 from 3600 ₸ 23:30 from 3600 ₸ Kinoplexx 7 Aktobe Mall g. Aktobe, pr. Sankibay bytyra 14/1, Aktobe Mall, 2-etazh 2D, KZ 18:10 from 3300 ₸ 20:00 from 3300 ₸ 22:10 from 3300 ₸ 00:10 from 2900 ₸ Kinoplexx 7 Dalida Plaza g. Aktobe, TRTs Dalida Plaza, pr. Alii Moldagulovoy 74, 2 etazh 2D, KZ 16:40 from 2900 ₸ 19:20 from 3300 ₸ 20:30 from 3300 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:20 from 3300 ₸ 2D, RU 18:10 from 3300 ₸ 23:40 from 2900 ₸ 00:20 from 2900 ₸