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Киноафиша Статьи В «Великолепном веке» всё опошлили: что на самом деле значил хальвет в Османской империи

В «Великолепном веке» всё опошлили: что на самом деле значил хальвет в Османской империи

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

С этим обычаем были связаны особенные традиции.

В «Великолепном веке» слово «хальвет» часто звучит как обозначение личной встречи султана с женщиной из гарема. Из-за того, как этот обычай показан в сериале, у зрителей могло сложиться впечатление, что речь всегда шла исключительно об интимной связи.

На самом деле историческое значение термина было гораздо шире.

Значение

Само слово «хальвет» имеет арабское происхождение и первоначально не было связано с романтическими встречами. В суфийской традиции так называли уединение, необходимое для молитвы, размышлений и духовной практики.

Позднее термин вошёл в быт Османской империи и стал употребляться шире. Хальветом могли называть время, проведённое вдали от людей, например отдых в садовом павильоне или укромном месте.

Весной и летом обитательниц гарема иногда вывозили в загородные сады и дворцовые павильоны. Поездки тщательно охраняли: кареты закрывали занавесками, путь контролировали солдаты, а за самими женщинами следили евнухи.

На месте их ждали еда, музыка и возможность провести время на свежем воздухе. Для тех, кто большую часть времени находился в стенах дворца, такие прогулки становились редкой возможностью отдохнуть и отвлечься от привычного распорядка.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Новый смысл

Со временем слово получило и другое значение. При султане Сулеймане I дворцовая система стала более регламентированной, и хальветом начали называть уединённую встречу правителя с избранной женщиной.

Так термин, который первоначально относился к духовному или обычному уединению, постепенно приобрёл более узкий смысл и стал ассоциироваться с интимом.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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