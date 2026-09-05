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Во власти страха
Расписание Во власти страха (2026) в Актобе на сегодня
Расписание Во власти страха (2026) в Актобе на сегодня
Во власти страха
Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы понаблюдать за белыми акулами, но сталкиваются с безжалостным контрабандистом.
боевик, триллер
2026 / США / Испания
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Расписание Во власти страха в Актобе на 5 сентября 2026
Расписание Во власти страха в Актобе на 6 сентября 2026
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
21:40
от 3600 ₸
23:30
от 3600 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
11:20
от 2500 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
00:10
от 2900 ₸
Расписание Во власти страха в Актобе на 7 сентября 2026
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
21:40
от 2600 ₸
23:30
от 2600 ₸
Расписание Во власти страха в Актобе на 8 сентября 2026
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
11:20
от 1700 ₸
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