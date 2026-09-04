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Киноафиша Статьи КИОН взял легендарного врача Боткина и добавил фантастику: этот сериал со Стычкиным я уже хочу включить

КИОН взял легендарного врача Боткина и добавил фантастику: этот сериал со Стычкиным я уже хочу включить

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Боткин»

Сама идея очень необычная.

КИОН снова придумал проект, который сложно перепутать с другими российскими сериалами. «Боткин» расскажет об известном враче, но вместо привычной биографической драмы зрителей ждут фантастика, медицина и путешествия во времени.

Боткин встретит пациента из будущего

Главный герой — Сергей Петрович Боткин, уже добившийся известности и признания. Его сыграет Евгений Стычкин.

Однажды в кабинете врача появляется студент-медик по имени Ваня. Только вот парень утверждает, что прибыл из 2026 года. Боткин решает объединить с ним усилия, чтобы спасать человеческие жизни.

При этом создатели не собираются показывать классическую историю становления знаменитого доктора. Режиссер Александр Котт и вовсе называет своего героя «рок-звездой XIX века».

Медицина плюс фантастика

«Боткин» будет построен как процедурал: в каждой серии героям предстоит заниматься новым пациентом и разбираться в очередном сложном медицинском случае.

Получается довольно необычная смесь исторического сериала, медицинской драмы и фантастики. При этом современный Ваня сможет приносить знания из будущего, а Боткин — использовать собственный опыт и возможности своей эпохи.

Главные роли у Стычкина и Дениса Власенко

Компанию Евгению Стычкину составит Денис Власенко. Также в сериале сыграют Евгения Леонова, Екатерина Воронина, Владислав Ценев, Владислав Ветров, Ксения Трейстер, Алексей Розин и другие актеры.

Съемки только начались, поэтому премьеру стоит ждать не раньше 2027 года. Но уже сейчас «Боткин» выглядит интересно именно благодаря своей идее.

Историческая фигура, студент из будущего, необычные пациенты и медицинские расследования — кажется, КИОН решил посмотреть на знакомую эпоху совсем под другим углом.

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Фото: Кадр из сериала «Боткин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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