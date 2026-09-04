Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 3 новых российских детектива 2026 года, которые уже можно смотреть целиком: идеально для субботнего запоя

3 новых российских детектива 2026 года, которые уже можно смотреть целиком: идеально для субботнего запоя

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Капитан Туман»

В эти выходные скучать не придется.

Любите расследования, где преступников ловят не по шаблону, а герои постоянно попадают в неожиданные ситуации? В 2026 году вышло сразу несколько российских детективов, которые уже доступны для просмотра. Я выбрала три самых интересных.

«Крот Баюн» — мошенник против настоящих преступников

Дмитрий Барков привык обманывать нечестных богачей и часть денег отдавать на благотворительность. Но однажды его талант приводит к встрече с полковником Рубиным — другом его покойного отца.

Рубин предлагает Диме выбор: отправиться в тюрьму или использовать свои способности на благо полиции. В итоге герой становится независимым консультантом самарского Отдела специальных расследований.

Его наставницей оказывается Мария Демидова, которая привыкла работать строго по правилам. Конечно, методы нового коллеги её совсем не радуют. Но проблема в том, что эти методы действительно работают.

«Чудо» — расследование против интернет-«чудес»

«Чудо»

Майор Алексей Шиков занимается сложными делами и собирается наконец взять отпуск. Но планы рушатся, когда ему поручают проверить популярную блогершу Мию.

Девушка обещает подписчикам исполнение желаний и кардинальные изменения в жизни. Миллионы людей верят её советам и покупают курсы.

Алексей уверен, что перед ним обычная мошенница. Чтобы собрать доказательства, он отправляет к Мие коллегу, которая сама когда-то проходила её программы. Вот только очень скоро расследование оказывается гораздо сложнее, чем казалось вначале.

«Капитан Туман» — детектив с необычным главным героем

Виталий Туманский когда-то был одним из лучших оперативников. После покушения он потерял жену, а сам получил травму, из-за которой почти полностью лишился слуха.

При этом Туман способен читать по губам и скрывает свою особенность, чтобы не потерять работу. Теперь он продолжает охоту за криминальным авторитетом Рамзесом, который пока остаётся на свободе.

Начальник приставляет к нему двух совершенно разных сотрудников — отличницу Суворову и неопытного северного сержанта. Вместе они образуют странную, но неожиданно эффективную команду, передает дзен-канал «Kinocentr».

Из этой тройки я бы начала с «Капитана Тумана» — здесь есть и криминальная интрига, и необычный главный герой, и немного юмора. А для более классического расследования отлично подойдут «Чудо» и «Крот Баюн».

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Капитан Туман»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Читать дальше 6 сентября 2026
8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день 8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день Читать дальше 3 сентября 2026
«Это личное дело каждого»: Жигунов про перезапуск «Моей прекрасной няни» — мнение неоднозначное «Это личное дело каждого»: Жигунов про перезапуск «Моей прекрасной няни» — мнение неоднозначное Читать дальше 6 сентября 2026
Этот российский сериал уже сравнивают с культовой «Дюной»: сходство очевидно — точно станет хитом Этот российский сериал уже сравнивают с культовой «Дюной»: сходство очевидно — точно станет хитом Читать дальше 6 сентября 2026
Скандинавский нуар есть и у нас: эти 3 российских детектива ничуть не уступают по атмосфере хитам из Европы Скандинавский нуар есть и у нас: эти 3 российских детектива ничуть не уступают по атмосфере хитам из Европы Читать дальше 5 сентября 2026
СМЕРШ возвращается: начались съемки нового военного детектива — теперь в 1945 году СМЕРШ возвращается: начались съемки нового военного детектива — теперь в 1945 году Читать дальше 5 сентября 2026
НТВ, у нас отмена! Почему зрители отказываются ждать премьеры нового «Невского»: «Скоро будет как в "Санта-Барбаре"» НТВ, у нас отмена! Почему зрители отказываются ждать премьеры нового «Невского»: «Скоро будет как в "Санта-Барбаре"» Читать дальше 5 сентября 2026
От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного От любовной линии остались намеки: в Корее пересняли «Мажор», и новый Игорь Соколовский вообще не похож на Прилучного Читать дальше 5 сентября 2026
КИОН взял легендарного врача Боткина и добавил фантастику: этот сериал со Стычкиным я уже хочу включить КИОН взял легендарного врача Боткина и добавил фантастику: этот сериал со Стычкиным я уже хочу включить Читать дальше 4 сентября 2026
После спорной премьеры на «Иви» «Число зверя» выходит в эфир НТВ: дата премьеры уже известна После спорной премьеры на «Иви» «Число зверя» выходит в эфир НТВ: дата премьеры уже известна Читать дальше 4 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше