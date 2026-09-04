3 новых российских детектива 2026 года, которые уже можно смотреть целиком: идеально для субботнего запоя

В эти выходные скучать не придется.

Любите расследования, где преступников ловят не по шаблону, а герои постоянно попадают в неожиданные ситуации? В 2026 году вышло сразу несколько российских детективов, которые уже доступны для просмотра. Я выбрала три самых интересных.

«Крот Баюн» — мошенник против настоящих преступников

Дмитрий Барков привык обманывать нечестных богачей и часть денег отдавать на благотворительность. Но однажды его талант приводит к встрече с полковником Рубиным — другом его покойного отца.

Рубин предлагает Диме выбор: отправиться в тюрьму или использовать свои способности на благо полиции. В итоге герой становится независимым консультантом самарского Отдела специальных расследований.

Его наставницей оказывается Мария Демидова, которая привыкла работать строго по правилам. Конечно, методы нового коллеги её совсем не радуют. Но проблема в том, что эти методы действительно работают.

«Чудо» — расследование против интернет-«чудес»

Майор Алексей Шиков занимается сложными делами и собирается наконец взять отпуск. Но планы рушатся, когда ему поручают проверить популярную блогершу Мию.

Девушка обещает подписчикам исполнение желаний и кардинальные изменения в жизни. Миллионы людей верят её советам и покупают курсы.

Алексей уверен, что перед ним обычная мошенница. Чтобы собрать доказательства, он отправляет к Мие коллегу, которая сама когда-то проходила её программы. Вот только очень скоро расследование оказывается гораздо сложнее, чем казалось вначале.

«Капитан Туман» — детектив с необычным главным героем

Виталий Туманский когда-то был одним из лучших оперативников. После покушения он потерял жену, а сам получил травму, из-за которой почти полностью лишился слуха.

При этом Туман способен читать по губам и скрывает свою особенность, чтобы не потерять работу. Теперь он продолжает охоту за криминальным авторитетом Рамзесом, который пока остаётся на свободе.

Начальник приставляет к нему двух совершенно разных сотрудников — отличницу Суворову и неопытного северного сержанта. Вместе они образуют странную, но неожиданно эффективную команду, передает дзен-канал «Kinocentr».

Из этой тройки я бы начала с «Капитана Тумана» — здесь есть и криминальная интрига, и необычный главный герой, и немного юмора. А для более классического расследования отлично подойдут «Чудо» и «Крот Баюн».

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