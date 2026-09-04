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Киноафиша Статьи После спорной премьеры на «Иви» «Число зверя» выходит в эфир НТВ: дата премьеры уже известна

После спорной премьеры на «Иви» «Число зверя» выходит в эфир НТВ: дата премьеры уже известна

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Число зверя»

Зрители телеканала смогут оценить новый сериал.

НТВ не стал долго тянуть с телевизионной премьерой сериала «Число зверя». Летом проект вышел на «Иви», а теперь выйдет в эфир телеканала. И возможно так проект сможет реабилитироваться после неоднозначных отзывов зрителей.

Убийца оставляет на телах страшный знак

Главный герой сериала — следователь по особо тяжким преступлениям Алексей Кирсанов в исполнении Дмитрия Паламарчука. После конфликта со смоленской организованной преступной группой он получает своеобразную «черную метку» и переводится на должность прокурора Ярославской области.

Но спокойной жизни там не получается.

В одной из деревень находят убитой целую семью. На телах обнаруживают кровавые цифры — то самое «число зверя», которое и становится ключом к расследованию.

Очень быстро выясняется, что это не первый подобный случай. Похожее убийство произошло в соседней деревне месяцем ранее, а психиатр напоминает еще об одном преступлении — в 1984 году. Тогда на теле погибшего тоже была оставлена цифра девять. По мнению специалиста, за этими убийствами может стоять серийный маньяк.

90-е пришлось воссоздавать практически по деталям

Режиссер Алексей Быстрицкий признается, что работа над проектом стала отдельным испытанием. За три десятилетия изменились не только одежда и обстановка, но и речь, манера общения и поведение людей.

Создателям пришлось особенно тщательно работать с реквизитом и деталями эпохи, чтобы история действительно выглядела как детектив из 90-х, а не современный сериал в старых декорациях.

Сам Дмитрий Паламарчук признается, что настолько увлекся сценарием, что уже со второй страницы не мог от него оторваться. Для роли актер также похудел примерно на пять-шесть килограммов.

В сериале сыграли Анастасия Микульчина, Михаил Горский, Оксана Скакун, Сергей Габриэлян и другие актёры.

Телепремьера «Числа зверя» состоится 7 сентября в 22:15 на НТВ.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Число зверя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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