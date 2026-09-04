3 аниме-шедевра последних 25 лет, которые стоит посмотреть хотя бы раз: без «Атаки титанов» не обошлось

Не обязательно быть фанатом аниме, чтобы посмотреть их.

За последние 25 лет аниме окончательно перестало быть нишевым увлечением. Появились сериалы, которые обсуждают даже те, кто раньше вообще не интересовался японской анимацией. Но среди десятков громких проектов есть настоящие шедевры — и я выбрала три, которые особенно трудно забыть.

«Стальной алхимик: Братство» — почти идеальный сериал

64 эпизода — и ни одного ощущения, что историю искусственно растягивают. Братья Элрики проходят через опасные испытания, а вместе с приключением сериал поднимает совсем не детские вопросы о цене человеческой жизни, жертве и последствиях собственных решений.

Главное достоинство «Братства» в том, что здесь прекрасно работает практически всё: сюжет, персонажи, драматические моменты и финал. Именно поэтому сериал называют одним из величайших аниме в истории.

«Атака титанов» — аниме, которое изменило правила игры

Когда «Атака титанов» появилась на экранах, она быстро вышла далеко за пределы привычной аниме-аудитории. Мрачная история Эрена, Микасы и Армина оказалась гораздо масштабнее обычной борьбы человечества с монстрами.

Сериал постоянно меняет настроение и заставляет пересматривать отношение к героям, врагам и самому конфликту. Именно за это его считают одним из важнейших аниме 2010-х и настоящим прорывом в мировой популярности жанра.

«Сага о Винланде» — когда история становится намного глубже

Поначалу может показаться, что перед нами классическое аниме с битвами и яростным героем. Но второй сезон полностью меняет восприятие истории Торфинна.

На первый план выходят последствия насилия, попытка изменить себя и вопрос о том, можно ли вообще построить жизнь без бесконечной мести. Именно эта неожиданная эволюция и сделала «Сагу о Винланде» одной из самых сильных историй своего поколения.

Из этих трёх я бы особенно выделила «Стального алхимика: Братство» — это тот редкий случай, когда длинная история действительно ощущается цельной и законченной. Но «Атака титанов» и «Сага о Винланде» вполне способны заставить вас потом ещё долго обсуждать увиденное.

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