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Киноафиша Статьи Только опытные родители вспомнят 6 советских фильмов по кадру с ребенком, остальные не продвинутся дальше второго вопроса (тест)

Только опытные родители вспомнят 6 советских фильмов по кадру с ребенком, остальные не продвинутся дальше второго вопроса (тест)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1975)

Некоторые фрагменты из лент не так уж и очевидны.

Советское кино подарило зрителям десятки образов детей, которых невозможно забыть. Маленькие герои часто становились не просто частью сюжета, а настоящими символами своего времени: кто-то смешил зрителей своими проделками, кто-то заставлял переживать, а кто-то запоминался одной-единственной сценой.

Но насколько хорошо вы помните эти фильмы спустя годы? Иногда достаточно одного кадра с ребенком, чтобы сразу вспомнить название картины, героев и целую историю, которая стояла за этим эпизодом. А порой даже поклонникам советской классики приходится внимательно всматриваться в знакомые лица.

В этом тесте собраны кадры из известных советских фильмов, где в центре внимания оказываются юные персонажи. Здесь есть и любимые семейные картины, и приключения, и истории о школьниках, которые многие пересматривали не один раз.

Сможете ли вы угадать фильм только по ребенку в кадре? Проверьте свою память и попробуйте набрать максимальное количество правильных ответов.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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2 комментария
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