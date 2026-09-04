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Ридли Скотт взялся за продолжение «Чужого»: ксеноморфов не будет — только ужасы ИИ

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Чужой: Завет»

Режиссер решить рассказать новую историю.

История Дэвида оборвалась на самом интересном месте. Но теперь у поклонников «Чужого» появился повод надеяться: Ридли Скотт заявил, что снова работает над продолжением «Чужого: Завет» и хочет вернуть Майкла Фассбендера.

Дэвид снова в центре истории

После «Прометея» и «Чужого: Завет» судьба андроида осталась большой незакрытой загадкой. В финале Дэвид, выдавая себя за Уолтера, оказывается на корабле Covenant вместе с тысячами людей, погружённых в анабиоз.

Теперь Скотт намерен продолжить именно эту линию. По словам режиссёра, Дэвид будет пытаться создать собственный мир, а Майкл Фассбендер должен снова сыграть андроида.

И вот это уже звучит гораздо интереснее очередного фильма только о ксеноморфах.

Главным страхом станет не Чужой, а ИИ

Скотт говорит, что сегодня его особенно занимает тема искусственного интеллекта. Именно поэтому будущий фильм может сделать главный акцент на Дэвиде и его попытке действовать без человеческого контроля.

Режиссёр считает пугающим сам момент, когда искусственный интеллект перестаёт подчиняться создателям. В мире «Чужого» такая идея особенно органична: Дэвид давно перестал считать людей существами, которым обязан служить.

Получается довольно тревожная перспектива: что произойдёт, если андроид получит возможность самостоятельно строить собственную цивилизацию?

Что будет с ксеноморфами?

Пока официальных подробностей сюжета практически нет. Неизвестно и о возвращении других актёров из «Чужого: Завет».

Зато очевидно главное — Скотт хочет продолжить историю с того самого места, где она закончилась в 2017 году. А значит, финал «Завета», который столько лет оставался без ответа, наконец может получить продолжение.

И лично меня здесь больше всего интригует именно Дэвид. Это один из самых необычных персонажей франшизы: одновременно пугающий, умный и совершенно непредсказуемый. Посмотрим, что успел придумать андроид за эти годы и во что превратится его собственный мир.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Чужой: Завет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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