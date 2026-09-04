А где Король Ночи и Белые ходоки в «Доме дракона»? Пока Таргариены воюют, они тоже не дремлют

Угроза уже есть, просто зима еще не так близко.

Пока Таргариены делят Железный трон, кажется странным, что в «Доме дракона» совсем не видно главной угрозы севера. Но Белые Ходоки никуда не исчезли — и сериал уже дал важную подсказку об их будущем.

Белые Ходоки уже существовали

Между событиями «Дома дракона» и «Игры престолов» проходит более 170 лет. Но это не значит, что Белые Ходоки появились только перед историей Джона Сноу.

В мире сериала их когда-то создали Дети Леса. После Долгой Ночи Белых Ходоков не уничтожили окончательно — их отбросили далеко на север, за Стену. Поэтому во времена Таргариенов они продолжали существовать, просто не вмешивались в жизнь Вестероса.

Почему они не напали на Вестерос?

Здесь точного ответа сериал пока не дал. Самая простая версия — Белые Ходоки могли долго бездействовать и ждать подходящего момента.

Есть и другая возможность: они постепенно собирали силы и армию мертвецов. Север был малонаселён, а значит, для создания огромного войска потребовалось бы немало времени. Кроме того, во времена «Дома дракона» ещё не существовало Крастера, который позднее отдавал своих сыновей Королю Ночи.

Так что отсутствие Белых Ходоков в основном сюжете вполне можно объяснить: Танец драконов просто не был их временем.

Но Деймон всё-таки увидел их

Самая важная связь с «Игрой престолов» появилась во втором сезоне.

После видения у чардрева Деймон увидел Белых Ходоков, движущихся по лесу за Стеной. А затем — Дейенерис с её тремя драконами.

Для Деймона это стало фактически предупреждением о будущем. Он понял, что однажды Вестеросу понадобится объединиться перед лицом куда более страшной угрозы, чем борьба Таргариенов за трон.

И вот это, пожалуй, самое интересное. Белые Ходоки почти не участвуют в событиях «Дома дракона», но их присутствие уже влияет на сюжет через пророчество.

Поэтому отсутствие Короля Ночи в сериале вполне объяснимо. Он ещё не должен был начать войну. Но сериал уже показал зрителю то, чего не знают сами герои: пока Таргариены уничтожают друг друга, за Стеной медленно приближается совершенно другая война.

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