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Киноафиша Статьи А где Король Ночи и Белые ходоки в «Доме дракона»? Пока Таргариены воюют, они тоже не дремлют

А где Король Ночи и Белые ходоки в «Доме дракона»? Пока Таргариены воюют, они тоже не дремлют

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Угроза уже есть, просто зима еще не так близко.

Пока Таргариены делят Железный трон, кажется странным, что в «Доме дракона» совсем не видно главной угрозы севера. Но Белые Ходоки никуда не исчезли — и сериал уже дал важную подсказку об их будущем.

Белые Ходоки уже существовали

Между событиями «Дома дракона» и «Игры престолов» проходит более 170 лет. Но это не значит, что Белые Ходоки появились только перед историей Джона Сноу.

В мире сериала их когда-то создали Дети Леса. После Долгой Ночи Белых Ходоков не уничтожили окончательно — их отбросили далеко на север, за Стену. Поэтому во времена Таргариенов они продолжали существовать, просто не вмешивались в жизнь Вестероса.

Почему они не напали на Вестерос?

Здесь точного ответа сериал пока не дал. Самая простая версия — Белые Ходоки могли долго бездействовать и ждать подходящего момента.

Есть и другая возможность: они постепенно собирали силы и армию мертвецов. Север был малонаселён, а значит, для создания огромного войска потребовалось бы немало времени. Кроме того, во времена «Дома дракона» ещё не существовало Крастера, который позднее отдавал своих сыновей Королю Ночи.

Так что отсутствие Белых Ходоков в основном сюжете вполне можно объяснить: Танец драконов просто не был их временем.

Но Деймон всё-таки увидел их

«Дом дракона»

Самая важная связь с «Игрой престолов» появилась во втором сезоне.

После видения у чардрева Деймон увидел Белых Ходоков, движущихся по лесу за Стеной. А затем — Дейенерис с её тремя драконами.

Для Деймона это стало фактически предупреждением о будущем. Он понял, что однажды Вестеросу понадобится объединиться перед лицом куда более страшной угрозы, чем борьба Таргариенов за трон.

И вот это, пожалуй, самое интересное. Белые Ходоки почти не участвуют в событиях «Дома дракона», но их присутствие уже влияет на сюжет через пророчество.

Поэтому отсутствие Короля Ночи в сериале вполне объяснимо. Он ещё не должен был начать войну. Но сериал уже показал зрителю то, чего не знают сами герои: пока Таргариены уничтожают друг друга, за Стеной медленно приближается совершенно другая война.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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