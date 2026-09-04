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Киноафиша Статьи Если хочется оторваться от реальности, а «Властелин колец» уже пересмотрен 100 раз: 3 похожих фэнтези-фильма

Если хочется оторваться от реальности, а «Властелин колец» уже пересмотрен 100 раз: 3 похожих фэнтези-фильма

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

На вечер впечатлений точно хватит.

После «Властелина колец» бывает сложно найти фильм, который подарит то же ощущение большого путешествия, магии и совершенно другого мира. Но хорошие варианты есть. Я выбрала три картины, которые особенно подойдут поклонникам Средиземья.

«Гарри Поттер» — магия, которая тоже становится серьёзнее

Фильмы о Гарри Поттере, пожалуй, самый очевидный вариант. Здесь тоже есть огромный мир со своей историей, мифологией, правилами и героями, к которым очень быстро привязываешься.

Как и «Властелин колец», история постепенно становится темнее. От почти сказочного «Философского камня» герои приходят к настоящей войне и борьбе со злом.

«Лабиринт Фавна» — если хочется фэнтези потемнее

«Лабиринт Фавна»

Это уже совсем другая история, но атмосфера погружения в фантастический мир здесь невероятно сильная. Офелия оказывается перед выбором между жестокой реальностью и загадочным Подземным царством, где ей предстоит пройти три опасных испытания.

У Гильермо дель Торо фэнтези тесно переплетается с реальностью, поэтому фильм «Лабиринт Фавна» получается одновременно красивым, тревожным и очень эмоциональным.

«Уиллоу» — старое доброе приключенческое фэнтези

Фильм Рона Ховарда и Джорджа Лукаса сегодня выглядит особенно уютно. В центре истории — простой фермер Уиллоу, который оказывается втянут в борьбу с могущественной злой королевой.

Здесь есть путешествие, волшебство, опасности и герой, который совсем не похож на великого воина. Поэтому параллели с Фродо действительно напрашиваются. Даже визуально «Уиллоу» сохраняет ту самую живую атмосферу приключенческого фэнтези, которую так любят поклонники Средиземья.

Из этой тройки я бы начала с «Уиллоу», если хочется именно приключения и магии, а «Лабиринт Фавна» оставила бы на вечер, когда хочется чего-то более мрачного и необычного.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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