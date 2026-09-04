Мало кто знает, что «Терминатора» годами считали плагиатом: даже Кэмерон это признал — хоть и был недоволен

Тем не менее, его фильм до сих пор популярен.

«Терминатор» давно стал классикой фантастики, но вокруг фильма существует история, которую многие зрители даже не знают. Харлан Эллисон утверждал, что Кэмерон позаимствовал идею у его эпизода «За гранью возможного». И сходство действительно оказалось настолько заметным, что дело дошло до мирового соглашения.

Откуда взялась эта история

В 1964 году в сериале «За гранью возможного» вышел эпизод «Солдат», сценарий которого написал Харлан Эллисон. По сюжету солдат из далекого будущего через временной разлом оказывается в прошлом.

Звучит знакомо?

В «Терминаторе» Т-800 прибывает из будущего в современную эпоху, чтобы убить Сару Коннор. Следом за ним отправляется Кайл Риз — солдат Сопротивления, которому предстоит её защищать.

Именно это сходство и заинтересовало Эллисона спустя два десятилетия.

Эллисон увидел практически копию

После выхода «Терминатора» писатель заявил, что вступительные минуты фильма очень напоминают начало его «Солдата». Более того, он утверждал, что знакомые с его работами люди рассказывали ему о возможных заимствованиях.

Эллисон потребовал разобраться в ситуации и пригрозил судебным иском. В итоге конфликт удалось решить без полноценного процесса: стороны заключили мировое соглашение, а Эллисон получил финансовую компенсацию. Позже в некоторых версиях «Терминатора» появилась благодарность писателю за его работы.

Сам Кэмерон был этим крайне недоволен. Режиссер отрицал, что намеренно украл идею, но из-за соглашения не мог долгое время подробно обсуждать ситуацию.

Но «Терминатор» всё-таки не копия

И вот здесь начинается самое интересное. При всем сходстве начальных идей «Солдат» и «Терминатор» рассказывают совершенно разные истории.

В эпизоде Эллисона главный вопрос заключается в том, способен ли человек, которого с детства превратили в идеальную машину для убийства, вернуть себе человечность.

У Кэмерона история развивается совершенно иначе: появляется Кайл Риз, возникает связь между ним и Сарой, появляется Джон Коннор, а Т-800 превращается в центральную угрозу.

Поэтому назвать «Терминатор» полной копией «Солдата» было бы слишком просто, передает дзен-канал «Заметки инсайдера». Скорее, речь идет о спорном сходстве нескольких ключевых идей, которое в итоге привело к реальному конфликту между создателями.

Так что история «Терминатора» оказалась почти такой же запутанной, как и сама его концепция путешествий во времени. И да — Кэмерон действительно столкнулся с претензиями Эллисона и пошел на мировое соглашение, но утверждать, что весь фильм был просто украден, источники не позволяют.

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