Мало кто знает, что «Терминатора» годами считали плагиатом: даже Кэмерон это признал — хоть и был недоволен

«Терминатор» давно стал классикой фантастики, но вокруг фильма существует история, которую многие зрители даже не знают. Харлан Эллисон утверждал, что Кэмерон позаимствовал идею у его эпизода «За гранью возможного». И сходство действительно оказалось настолько заметным, что дело дошло до мирового соглашения.
Откуда взялась эта история
В 1964 году в сериале «За гранью возможного» вышел эпизод «Солдат», сценарий которого написал Харлан Эллисон. По сюжету солдат из далекого будущего через временной разлом оказывается в прошлом.
Звучит знакомо?
В «Терминаторе» Т-800 прибывает из будущего в современную эпоху, чтобы убить Сару Коннор. Следом за ним отправляется Кайл Риз — солдат Сопротивления, которому предстоит её защищать.
Именно это сходство и заинтересовало Эллисона спустя два десятилетия.
Эллисон увидел практически копию
После выхода «Терминатора» писатель заявил, что вступительные минуты фильма очень напоминают начало его «Солдата». Более того, он утверждал, что знакомые с его работами люди рассказывали ему о возможных заимствованиях.
Эллисон потребовал разобраться в ситуации и пригрозил судебным иском. В итоге конфликт удалось решить без полноценного процесса: стороны заключили мировое соглашение, а Эллисон получил финансовую компенсацию. Позже в некоторых версиях «Терминатора» появилась благодарность писателю за его работы.
Сам Кэмерон был этим крайне недоволен. Режиссер отрицал, что намеренно украл идею, но из-за соглашения не мог долгое время подробно обсуждать ситуацию.
Но «Терминатор» всё-таки не копия
И вот здесь начинается самое интересное. При всем сходстве начальных идей «Солдат» и «Терминатор» рассказывают совершенно разные истории.
В эпизоде Эллисона главный вопрос заключается в том, способен ли человек, которого с детства превратили в идеальную машину для убийства, вернуть себе человечность.
У Кэмерона история развивается совершенно иначе: появляется Кайл Риз, возникает связь между ним и Сарой, появляется Джон Коннор, а Т-800 превращается в центральную угрозу.
Поэтому назвать «Терминатор» полной копией «Солдата» было бы слишком просто, передает дзен-канал «Заметки инсайдера». Скорее, речь идет о спорном сходстве нескольких ключевых идей, которое в итоге привело к реальному конфликту между создателями.
Так что история «Терминатора» оказалась почти такой же запутанной, как и сама его концепция путешествий во времени. И да — Кэмерон действительно столкнулся с претензиями Эллисона и пошел на мировое соглашение, но утверждать, что весь фильм был просто украден, источники не позволяют.
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