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Киноафиша Статьи Увидев новый трейлер «Гарри Поттера», я пришла в дикий восторг: и только один момент испортил мне впечатление

Увидев новый трейлер «Гарри Поттера», я пришла в дикий восторг: и только один момент испортил мне впечатление

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Гарри Поттер»

Это изменение в сериале я до сих пор не приняла.

Похоже, HBO решил окончательно проверить нашу ностальгию на прочность. Новый трейлер сериала «Гарри Поттер» показывает знакомый мир с неожиданными деталями, новыми актёрами и гораздо большим количеством магии.

Хогвартс будет совсем другим

Историю Гарри Поттера мы уже знаем практически наизусть, но теперь её расскажут в формате сериала. В трейлере показали больше локаций Хогвартса, знакомых персонажей и, конечно, урок зельеварения.

Судя по материалу, создатели хотят не просто повторить фильмы, а подробнее показать мир, который в предыдущей экранизации пришлось сильно ужать. Даже атмосфера выглядит немного иначе — привычная история получает больше пространства для деталей.

Знакомые герои возвращаются в новом составе

Главных героев сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. В роли Дамблдора зрители увидят Джона Литгоу, Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьенду, Минерву Макгонагалл — Джанет Мактир, а Рубеуса Хагрида — Ник Фрост.

Причём HBO заметно расширил состав учеников Хогвартса. В трейлере и официальных материалах появляются Невилл, Симус, Парвати, Лаванда, а также гораздо больше персонажей разных факультетов.

Что изменится в истории

Первый сезон снова расскажет о том, как Гарри узнаёт о существовании магического мира, приезжает в Хогвартс и вместе с Роном и Гермионой оказывается втянут в опасные события.

При этом HBO обещает сохранить основу оригинальной истории, но дать ей больше экранного времени. А значит, у сериала есть шанс показать то, что в фильмах осталось за кадром.

Премьера нового «Гарри Поттера» ожидается в 2027 году. И вот теперь вопрос уже не в том, смотреть ли его, а в другом: сможет ли новая версия Хогвартса вызвать те же эмоции, что фильмы нашего детства?

Лично я испытала нереальный восторг — именно такой Хогвартс я представляла в детстве. Единственное, что подпортило мое впечатление — эксперимент с Северусом Снейпом.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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