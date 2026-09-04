Так почему же Дейенерис на самом деле сожгла Королевскую гавань: причина была — просто ее не так показали

Финал Дейенерис до сих пор вызывает споры. После семи сезонов «Игры престолов» зрители не могли понять, как героиня, которую мы знали как освободительницу, за считаные минуты превратилась в разрушительницу Королевской гавани. Но сама идея такого финала могла иметь смысл — проблема скорее в том, как её показали.

Дейенерис потеряла почти всё

К моменту битвы за Королевскую гавань Дейенерис уже пережила целую череду потерь. Погибли Визерион и Джорах, Эурон убил Рейегаля, а Миссандею казнили по приказу Серсеи.

Но дело было не только в смертях. Дейенерис всё сильнее ощущала себя чужой в Вестеросе. Люди не относились к ней с той же любовью, которую она привыкла получать в Эссосе. Более того, выяснилось, что Джон Сноу имеет более сильные права на Железный трон.

Она решила, что страх — единственный способ получить власть

Именно после этого происходит перелом. Колокола Королевской гавани звонили, объявляя о капитуляции, но Дейенерис всё равно направила Дрогона на город.

Получается, она уже не просто хотела победить Серсею. Ей было важно доказать всему Вестеросу, что она сильнее всех и что сопротивляться ей бесполезно.

При этом способность Дейенерис к жестокости показывали задолго до восьмого сезона. Она расправлялась со своими врагами без особых сомнений, особенно когда считала их виновными. Просто раньше зритель чаще воспринимал это как борьбу за справедливость.

Проблема была не в самом финале, а в его скорости

Наверное, именно поэтому превращение Дейенерис вызвало столько негодования. Теоретически её история могла закончиться так же, но сериалу стоило гораздо дольше показать внутренний надлом героини.

После стольких потерь, предательства и одиночества она действительно могла прийти к мысли, что доверять никому нельзя, а власть можно удержать только страхом. В этом смысле Вестерос словно довёл её до точки, после которой обратной дороги уже не осталось.

И вот здесь я соглашусь с главным выводом: Дейенерис не обязательно сделали злодейкой внезапно — сценаристы просто слишком торопились показать то, к чему её подводили много лет. Именно поэтому финал до сих пор кажется одновременно логичным и совершенно неубедительным.

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