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Киноафиша Статьи 35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя

35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ночной дозор» (2004)

Для иностранцев версию фильма существенно изменили.

Российские фильмы нечасто становятся заметными за пределами страны: многим проектам сложно найти свою аудиторию за рубежом. Однако у некоторых картин всё складывается иначе.

Одним из таких исключений стал «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова — фантастический боевик, который получил международное внимание и собрал около 35 миллионов долларов в мировом прокате.

При этом за границей фильм встретили не совсем в том виде, в котором его увидели российские зрители. Для зарубежного проката картину перемонтировали.

Сюжет

Антон Городецкий — Светлый маг, работающий в Ночном дозоре. Вместе с другими магами он следит за тем, чтобы Тёмные не нарушали равновесие и не угрожали людям.

Во время очередного задания Антон должен защитить мальчика Егора, за которым охотятся вампиры. Однако расследование быстро выходит за рамки обычного противостояния Светлых и Тёмных. Антон обнаруживает, что с ребёнком его связывает нечто гораздо большее.

Детали

«Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова стал одним из первых российских фильмов, который смог привлечь широкое внимание зарубежной аудитории и получил репутацию отечественного блокбастера.

Права на международный прокат «Ночного дозора» и «Дневного дозора» Fox Searchlight Pictures приобрела за $4 млн. Для зарубежного релиза первый фильм серьёзно перемонтировали: персонажа Игната в исполнении Гоши Куценко полностью убрали. В итоге американский «Night Watch» стал короче на 10 минут и за счет этого динамичнее.

Кадр из фильма «Ночной дозор» (2004)

За пределами России и других бывших советских республик «Ночной дозор» заработал около $35 млн.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Ночной дозор» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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