35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя

Российские фильмы нечасто становятся заметными за пределами страны: многим проектам сложно найти свою аудиторию за рубежом. Однако у некоторых картин всё складывается иначе.

Одним из таких исключений стал «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова — фантастический боевик, который получил международное внимание и собрал около 35 миллионов долларов в мировом прокате.

При этом за границей фильм встретили не совсем в том виде, в котором его увидели российские зрители. Для зарубежного проката картину перемонтировали.

Сюжет

Антон Городецкий — Светлый маг, работающий в Ночном дозоре. Вместе с другими магами он следит за тем, чтобы Тёмные не нарушали равновесие и не угрожали людям.

Во время очередного задания Антон должен защитить мальчика Егора, за которым охотятся вампиры. Однако расследование быстро выходит за рамки обычного противостояния Светлых и Тёмных. Антон обнаруживает, что с ребёнком его связывает нечто гораздо большее.

Детали

«Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова стал одним из первых российских фильмов, который смог привлечь широкое внимание зарубежной аудитории и получил репутацию отечественного блокбастера.

Права на международный прокат «Ночного дозора» и «Дневного дозора» Fox Searchlight Pictures приобрела за $4 млн. Для зарубежного релиза первый фильм серьёзно перемонтировали: персонажа Игната в исполнении Гоши Куценко полностью убрали. В итоге американский «Night Watch» стал короче на 10 минут и за счет этого динамичнее.

За пределами России и других бывших советских республик «Ночной дозор» заработал около $35 млн.

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