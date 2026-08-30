Расписание Астрал 6: Они уже здесь в Актобе на 30 августа 2026 Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе» 2D, RU 18:20 от 3600 ₸ 20:20 от 3600 ₸ 22:20 от 3600 ₸ 23:40 от 3200 ₸ 00:20 от 3200 ₸ Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж 2D, RU 16:40 от 2900 ₸ 18:40 от 3300 ₸ 20:50 от 3300 ₸ 22:00 от 3300 ₸ 23:00 от 3300 ₸ 00:20 от 2900 ₸ Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж 2D, RU 21:10 от 3300 ₸ 22:10 от 3300 ₸ 23:20 от 3300 ₸ 00:20 от 2900 ₸