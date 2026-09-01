Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы 38 соңғы нүкте Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Актау на сегодня

Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Актау на сегодня

38 соңғы нүкте
38 соңғы нүкте катастрофа, драма 2026 / Казахстан
Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 вт 8 ср 9
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание 38 соңғы нүкте в Актау на 7 сентября 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
14:00 от 2200 ₸ 15:30 от 2200 ₸ 17:20 от 2200 ₸ 19:10 от 2400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
18:30 от 3100 ₸ 20:10 от 3100 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
18:45 от 1400 ₸ 20:45 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
19:00 от 2200 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
20:45 от 1200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Эта сцена в «Темном рыцаре» привела китайцев в бешенство: Нолан ни за что не хотел ее вырезать
Эти семейные комедии из России невозможно смотреть в одиночку: смех, слёзы и высокие баллы зрителей
Ради красы ногтей толки жемчуг: на какие хитрости шли наложницы, чтобы попасть на хальвет к султану
Дрогон в «Мире Дикого Запада» появляется не просто так: объясняем, как сериал связан с «Игрой престолов»
Зачем Гэндальф вообще повел гномов к дракону? В «Хоббите» это выглядит как случайность — но все было спланировано до мелочей
Машина прокурора в «Аутсорсе» стоила как однушка в 1996-м: цифры, курс и почему это всех насторожило
Этот фильм о войне запретили в СССР за жалость к предателям: но спустя 15 лет его признали шедевром
Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника
Гарри Поттер спас школу и выиграл Турнир, но ученики Хогвартса сторонились его: почему?
Ну и охрана у вас, Ваше Величество: зрители нашли вопиющий ляп в 1 серии 2 сезона «Доме дракона»
Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее
Philips, National и чёрный рынок: какие магнитофоны украл Жорж у Шпака и почему они стоили как б/у «Волга»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше