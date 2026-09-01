Расписание 38 соңғы нүкте в Актау на 7 сентября 2026 Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж 2D, KZ 14:00 от 2200 ₸ 15:30 от 2200 ₸ 17:20 от 2200 ₸ 19:10 от 2400 ₸ Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау» 2D, KZ 18:30 от 3100 ₸ 20:10 от 3100 ₸ Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51 2D, KZ 18:45 от 1400 ₸ 20:45 от 1500 ₸ Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж 2D 19:00 от 2200 ₸ Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана» 2D, KZ 20:45 от 1200 ₸