Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот российский сериал только вышел, а его уже считают главным открытием 2026 года: лично я жду все серии разом

Этот российский сериал только вышел, а его уже считают главным открытием 2026 года: лично я жду все серии разом

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Большая фарма»

Одна из самых интригующих новинок осени.

Что будет, если ученые действительно создадут препарат, способный победить рак? «Большая фарма» быстро превращает эту фантазию в напряженный корпоративный триллер, где за чудо-лекарство готовы бороться далеко не самыми красивыми методами.

Лекарство, которое меняет всё

Три десятилетия ученые Гиреев и Шульгин работали над препаратом от рака. И однажды невозможное случилось: опухоль у лабораторной мыши исчезла. Исследователи решаются проверить средство на себе. После комы Гиреева становится понятно, что препарат не только не оказался смертельно опасным, но и действительно работает.

Первым пациентом становится миллиардер Меркулов — «Люминовит» спасает ему жизнь. Казалось бы, дальше остается только наладить производство. Вот тут все и начинается.

За формулу начинается охота

В историю быстро втягиваются семья Гиреева, сам Меркулов, представители крупной китайской фармкомпании, блогеры и журналисты. У каждого свои причины вмешаться, а вместе с ними — собственные интересы.

Для одних «Люминовит» — шанс спасти миллионы людей, для других — огромные деньги и выгодный контракт. Поэтому вокруг формулы постепенно закручивается настоящий клубок из амбиций, семейных проблем и корпоративных интриг.

Твисты и тревога растут с каждой серией

Главное достоинство «Большой фармы» — темп. История практически не провисает, а новые повороты появляются именно тогда, когда зрителю уже кажется, что ситуация начинает проясняться.

Создатели еще и позаботились о визуальной стороне: неожиданные ракурсы и выразительная цветокоррекция делают сериал заметно интереснее обычного производственного триллера.

А тема особенно цепляет после пандемии. История вымышленная, но вопрос вполне реальный: что произойдет с миром, если лекарство от рака действительно станет доступным? И кто первым захочет получить власть над ним?

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Большая фарма»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Читать дальше 11 сентября 2026
На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026 На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026 Читать дальше 11 сентября 2026
«Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки» «Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки» Читать дальше 11 сентября 2026
КИОН готовит новый сериал по сценарию Сергея Минаева: с Безруковым в главной роли КИОН готовит новый сериал по сценарию Сергея Минаева: с Безруковым в главной роли Читать дальше 11 сентября 2026
Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала Читать дальше 11 сентября 2026
«Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно «Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно Читать дальше 10 сентября 2026
Перед новым «Невским» НТВ показал «Число зверя» с Паламарчуком — и только все испортил: «Фома уже не тот» Перед новым «Невским» НТВ показал «Число зверя» с Паламарчуком — и только все испортил: «Фома уже не тот» Читать дальше 10 сентября 2026
Пока на НТВ громят «Число зверя», ТВ-3 делает ставку на другой хит с Паламарчуком от создателей «Невского»: дата премьеры уже известна Пока на НТВ громят «Число зверя», ТВ-3 делает ставку на другой хит с Паламарчуком от создателей «Невского»: дата премьеры уже известна Читать дальше 10 сентября 2026
Этот мини-сериал с Сергеем Жарковым легко было пропустить: шпионский триллер о Маньчжурии и страшной мести Этот мини-сериал с Сергеем Жарковым легко было пропустить: шпионский триллер о Маньчжурии и страшной мести Читать дальше 9 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше