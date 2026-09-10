Этот российский сериал только вышел, а его уже считают главным открытием 2026 года: лично я жду все серии разом

Что будет, если ученые действительно создадут препарат, способный победить рак? «Большая фарма» быстро превращает эту фантазию в напряженный корпоративный триллер, где за чудо-лекарство готовы бороться далеко не самыми красивыми методами.

Лекарство, которое меняет всё

Три десятилетия ученые Гиреев и Шульгин работали над препаратом от рака. И однажды невозможное случилось: опухоль у лабораторной мыши исчезла. Исследователи решаются проверить средство на себе. После комы Гиреева становится понятно, что препарат не только не оказался смертельно опасным, но и действительно работает.

Первым пациентом становится миллиардер Меркулов — «Люминовит» спасает ему жизнь. Казалось бы, дальше остается только наладить производство. Вот тут все и начинается.

За формулу начинается охота

В историю быстро втягиваются семья Гиреева, сам Меркулов, представители крупной китайской фармкомпании, блогеры и журналисты. У каждого свои причины вмешаться, а вместе с ними — собственные интересы.

Для одних «Люминовит» — шанс спасти миллионы людей, для других — огромные деньги и выгодный контракт. Поэтому вокруг формулы постепенно закручивается настоящий клубок из амбиций, семейных проблем и корпоративных интриг.

Твисты и тревога растут с каждой серией

Главное достоинство «Большой фармы» — темп. История практически не провисает, а новые повороты появляются именно тогда, когда зрителю уже кажется, что ситуация начинает проясняться.

Создатели еще и позаботились о визуальной стороне: неожиданные ракурсы и выразительная цветокоррекция делают сериал заметно интереснее обычного производственного триллера.

А тема особенно цепляет после пандемии. История вымышленная, но вопрос вполне реальный: что произойдет с миром, если лекарство от рака действительно станет доступным? И кто первым захочет получить власть над ним?

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.