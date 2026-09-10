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Киноафиша Статьи Спустя 6 лет после финала этот сериал покоряет рейтинги IMDb: хоть и 15 сезонов — зрители все равно его любят

Спустя 6 лет после финала этот сериал покоряет рейтинги IMDb: хоть и 15 сезонов — зрители все равно его любят

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

И эта любовь точно проверена временем.

Казалось бы, сериал закончился еще в 2020 году, но Сэм и Дин Винчестеры явно не собираются исчезать из нашей жизни. «Сверхъестественное» неожиданно поднимается в рейтинге популярности IMDb, доказывая, что настоящие фэнтези-хиты не стареют.

15 сезонов — и снова в топе

Сейчас «Сверхъестественное» занимает 34-е место среди 100 самых популярных телешоу на IMDb. Особенно интересно, что еще недавно сериал находился на 47-й позиции, затем поднялся до 41-й, а теперь оказался уже в первой трети рейтинга.

И это происходит без новых серий, трейлеров или громких анонсов. Просто спустя шесть лет после финала зрители снова возвращаются к истории Винчестеров.

Сэм и Дин продолжают жить

За 15 сезонов братья успели сразиться практически со всем, что только можно придумать: демонами, ангелами, призраками и монстрами. Но главным сердцем сериала всегда оставались отношения Сэма и Дина.

Именно их связь помогала «Сверхъестественному» переживать даже самые безумные сюжетные повороты. Они могли спорить, расставаться и снова идти навстречу опасности — друг ради друга.

После финала эта история не исчезла полностью. У Сэма и Дина продолжаются приключения в комиксах, а в октябре выйдут отдельные серии о каждом из братьев. Правда, это не канон сериала, поскольку в финале Дин погиб.

Почему фанаты не отпускают сериал

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

У «Сверхъестественного» давно появилась собственная вселенная за пределами основного шоу: комиксы, романы, подкаст и даже аниме-адаптация. Был и приквел «Винчестеры», рассказывающий об альтернативной истории родителей Сэма и Дина.

Но, похоже, главная причина возвращения популярности гораздо проще. Мы просто соскучились по Винчестерам. И пока зрители продолжают пересматривать сериал, его место в рейтингах вполне может стать еще выше.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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