Showtimes for 38 songy nukte in Aktau on 7 September 2026 Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh 2D 19:00 from 2200 ₸ Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh 2D, KZ 14:00 from 2200 ₸ 15:30 from 2200 ₸ 17:20 from 2200 ₸ 19:10 from 2400 ₸ Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau» 2D, KZ 18:30 from 3100 ₸ 20:10 from 3100 ₸ Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51 2D, KZ 18:45 from 1400 ₸ 20:45 from 1500 ₸ Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana» 2D, KZ 20:45 from 1200 ₸