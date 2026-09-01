Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films 38 songy nukte Showtimes for 38 songy nukte (2026) in Aktau today

Showtimes for 38 songy nukte (2026) in Aktau today

38 songy nukte
38 songy nukte Catastrophe, Drama 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Tomorrow 7 Tue 8 Wed 9
Format
Group Screenings

Showtimes for 38 songy nukte in Aktau on 7 September 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D
19:00 from 2200 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, KZ
14:00 from 2200 ₸ 15:30 from 2200 ₸ 17:20 from 2200 ₸ 19:10 from 2400 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, KZ
18:30 from 3100 ₸ 20:10 from 3100 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, KZ
18:45 from 1400 ₸ 20:45 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, KZ
20:45 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more