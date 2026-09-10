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Киноафиша Статьи В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец»

В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Не зря фильм получил столько наград.

Обычно главную ставку студии делают на первую часть, а продолжения уже пытаются удержать заданную планку. Но иногда все происходит наоборот: история постепенно разгоняется и заканчивается фильмом, который становится настоящей вершиной всей франшизы.

«Властелин колец: Возвращение короля»

Тут, кажется, спорить особенно сложно. «Братство кольца» знакомит нас с огромным миром, «Две крепости» повышает ставки, а «Возвращение короля» превращает все это в грандиозную развязку.

Фродо и Сэм наконец добираются до Роковой горы, Арагорн собирает силы для последней битвы с армией Саурона, а судьба Средиземья решается буквально на наших глазах. При этом фильм работает не только как масштабное фэнтези, но и как эмоциональная история о дружбе, надежде и цене победы.

«Ультиматум Борна»

«Ультиматум Борна»

История Джейсона Борна с каждым фильмом становилась все напряженнее, но именно третья часть вывела ее на максимум. Герой, который пытается восстановить собственную личность, теперь идет против системы и раскрывает секретную программу ЦРУ «Блэкбрайар».

Погони, драки и шпионские интриги здесь работают особенно мощно, а режиссер Пол Гринграсс довел динамичную манеру съемки практически до совершенства. В результате «Ультиматум Борна» стал самым зрелым и насыщенным фильмом основной трилогии.

«Логан»

А вот здесь третья часть стала лучшей еще и потому, что полностью изменила настроение привычной супергеройской истории. Стареющий Логан живет в мрачном будущем, ухаживает за больным профессором Ксавье и неожиданно становится защитником юной мутантки Лоры.

Вместо привычного аттракциона получился суровый неовестерн о старении, сожалениях, наследии и попытке стать для кого-то настоящим отцом. Именно поэтому финал истории Росомахи ощущается настолько личным и болезненным.

И вот что особенно приятно: все три фильма не просто достойно закрывают свои истории, а действительно дают ощущение большого финала, ради которого стоило пройти весь путь вместе с героями.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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