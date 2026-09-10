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Киноафиша Статьи «Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно

«Не хуже советского кино»: этот российский сериал 2026 года покорил зрителей — и заслуженно

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Марик»

Проект уже нашел своих фанатов.

«Марик» только начал выходить онлайн, а зрители уже активно обсуждают сериал. История бывшего военного врача, который после плена возвращается в изменившийся Мариуполь и пытается заново построить свою жизнь, зацепила многих своей эмоциональностью и простотой.

История человека, а не войны

Главный герой Марк Аксенов, которого играет Василий Копейкин, возвращается домой после нескольких лет службы, ранения и плена. За это время его жена успела получить похоронку и выйти замуж за его друга, а дочь практически выросла без отца.

Марк не пытается разрушить новую жизнь семьи и устраивается врачом скорой помощи. Теперь ему предстоит не только спасать других, но и самому учиться жить дальше после пережитого.

Почему сериал понравился зрителям

Война здесь остается скорее фоном и появляется главным образом во флэшбеках. В центре — работа скорой помощи, пациенты, отношения между людьми и попытка героя вернуться к обычной жизни. Параллельно развивается расследование двойного убийства.

Именно такой подход зрители восприняли особенно тепло. Они отдельно хвалят Василия Копейкина и честность истории, которая не пытается превратить тяжелые события в эффектное зрелище.

«Не хуже советского кино»

Одна из зрительниц особенно точно сформулировала свои впечатления:

«Это реально честный, тяжёлый, правдивый сериал, не хуже советского кино».

Другие отзывы не менее эмоциональны. Зрители называют актерскую работу Копейкина очень сильной, ставят сериалу высокие оценки уже после первых четырех серий и признаются, что смотрят его со слезами на глазах. Еще одна зрительница отметила простую, но очень точную деталь: «вроде мирная жизнь, а кругом война — и на улицах, и на дорогах, и в раненых душах».

Пожалуй, в этом и заключается главный секрет «Марика». Он рассказывает о больших событиях через судьбу обычного человека — и именно поэтому история воспринимается особенно близко.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Марик»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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