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Американец попадает в тайгу и встречает экс-агента КГБ: этот зарубежный фильм про СССР стал находкой 2026 года

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мэйдэй»

Довольно неожиданный, но интересный сюжет.

Американский летчик терпит крушение в СССР и неожиданно находит союзника в лице бывшего агента КГБ. Казалось бы, перед нами очередная история про Холодную войну, но «Мэйдэй» превращает знакомый сюжет в легкую и довольно забавную авантюру.

Американец и советский шпион

Действие происходит в 1987 году. Пилот ВМС США Трой Келли отправляется на секретную разведывательную миссию, но после столкновения с советским истребителем катапультируется и оказывается в заснеженной тайге.

Спасение приходит откуда его совсем не ждешь. Трой встречает Николая Устинова — отшельника, который оказывается бывшим элитным агентом КГБ. Николай отлично относится ко всему американскому и решает помочь незваному гостю добраться до финской границы.

Правда, за ними уже охотится действующий КГБ во главе с майором Волковым.

СССР из американского кино 80-х

«Мэйдэй» не пытается изображать Советский Союз с документальной точностью. Здесь есть снег, панельные дома, меховые шапки, избы и граненые стаканы — практически обязательный набор представлений Голливуда о СССР.

Но фильм постоянно подмигивает зрителю, поэтому многие стереотипы работают именно как шутка. Причем достается обеим сторонам: бюрократия и политические игры США и СССР показываются одинаково абсурдными, а обычные люди оказываются их заложниками.

Правда, под конец история немного перегружает сюжет дополнительными семейными линиями, а некоторые моменты выглядят слишком неправдоподобно. Но для легкого приключенческого кино это не становится большой проблемой.

В итоге «Мэйдэй» — не серьезный шпионский триллер, а веселая стилизация под фильмы эпохи VHS. Здесь много погонь, перестрелок, шуток и прекрасный дуэт Рейнольдса и Браны. Смотреть такое кино лучше всего без ожидания исторической достоверности — зато с настроением на два часа легкого развлечения.

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Фото: Кадр из фильма «Мэйдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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