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Киноафиша Статьи Этой осенью я точно буду смотреть 3 новых турецких сериала: один из них — с Фатихом из «Клюквенного щербета»

Этой осенью я точно буду смотреть 3 новых турецких сериала: один из них — с Фатихом из «Клюквенного щербета»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Честь»

Одна из самых интригующих новинок.

Осень обещает быть очень жаркой для поклонников турецких драм. Среди десятков премьер я бы особенно выделила три новинки: историческую сагу, семейную драму о тайнах прошлого и историю любви, которой явно будут мешать обстоятельства.

«Любовь и трон» — новый «Великолепный век»

Пожалуй, самая громкая премьера в этой подборке. Исторический сериал расскажет о султане Алааддине Кейкубате I, а за постановку отвечают братья Тайлан, известные по «Великолепному веку». Главную роль получил Акын Акынезю.

Создатели обещают смешать атмосферу «Великолепного века» с приключенческим духом «Воскресшего Эртугрула». Уже по тизеру проект «Любовь и трон» выглядит масштабно, поэтому любителям исторических страстей точно стоит присмотреться.

«Коралловый особняк» — свадьба, исчезновение и мрачные тайны

«Коралловый особняк»

Начало здесь почти как в классической мелодраме: Джемре выходит замуж, но практически сразу ее муж Топрак бесследно исчезает. Поиски приводят девушку в Тарсус — город, связанный с трагическим прошлым ее семьи.

Там она знакомится с Арасом и его родственниками, которые явно что-то скрывают. В главных ролях Хафсанур Санджактутан, Бертан Асллани и Кубилай Ака. Судя по завязке «Кораллового особняка», без семейных секретов, напряжения и неожиданных поворотов здесь точно не обойдется.

«Достоинство» — любовь наперекор всему

Главный герой этого сериала — обычный парень, который влюбляется в девушку из богатой семьи. Роль досталась Догукану Гюнгеру, которого зрители знают по «Клюквенному щербету». Его партнершей стала Мерих Озтюрк.

Для актера это еще и заметная смена образа: после нескольких лет в роли избалованного Фатиха ему предстоит сыграть совершенно другого героя. А разница в происхождении влюбленных уже намекает на знакомую, но всегда рабочую формулу — любовь, семейные обстоятельства и борьба за право быть вместе.

Похоже, турецкие каналы решили не давать зрителям спокойно пережить осенний сезон: новинок столько, что свободного вечера для всех просто не хватит. И эти три я бы точно записала в первые кандидаты на просмотр.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Честь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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