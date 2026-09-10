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Кинокритики влепили этому фильму 38% на RT: но зрители в восторге — уже 63 000 000 просмотров на Netflix

Проверено редакцией
Кадр из фильма «К жизни»

Картина ворвалась в топы.

Мнения критиков и зрителей часто не совпадают. И новый французский боевик на Netflix это доказывает. Несмотря на скромные 38% положительных отзывов от критиков, фильм «К жизни» быстро привлёк внимание аудитории и поднялся в верхние строчки рейтингов платформы.

Сюжет

Франк Лазарефф когда-то служил в элитном французском подразделении GIGN, но давно оставил службу. Вернуться к прошлым навыкам его заставляет чрезвычайная ситуация: вооруженные люди похищают его беременную супругу. Франк отправляется на ее поиски и вскоре понимает, что за похищением стоит не обычная криминальная история.

Кадр из фильма «К жизни»

Детали

«К жизни» сочетает динамичный боевик с элементами триллера. Фильм создан совместными усилиями бельгийских и французских кинематографистов, а главного героя сыграл Гийом Кане, известный по картинам «Прекрасная эпоха» и «Просто вместе».

В европейских кинотеатрах фильм вышел еще в прошлом году, однако до Netflix добрался значительно позже. На стриминговой платформе он неожиданно показал очень высокий результат: за несколько месяцев картину посмотрели 63,1 миллиона раз, благодаря чему она вошла в число самых популярных неанглоязычных фильмов.

Такой результат особенно заметен на фоне оценок критиков. На Rotten Tomatoes у фильма лишь 38%, а средняя оценка на IMDb составляет 5,9 из 10.

Зрительская аудитория, судя по просмотрам, на эти оценки внимания не обратила. Интерес к картине оказался достаточно большим, чтобы история получила продолжение. Съемки второй части — «К жизни 2» — уже стартовали.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «К жизни» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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